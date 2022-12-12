Два варианта проведения водопровода в поселок Приволжский разрабатывают в администрации Светлоярского района Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в районной администрации, первый предполагает строительство новой водопроводной сети с точкой подключения в пос. Большие Чапурники протяженностью порядка 30 км. Второй – возведение артезианских скважин на территории населенного пункта с последующим проведением внутрипоселковых водопроводных сетей.

Оба проекта с необходимой технической документацией и предварительной стоимостью работ до конца текущего года направят в комитет ЖКХ Волгоградской области. По итогам рассмотрения будет определён оптимальный вариант для последующей подготовки проектно-сметной документации, план-графика возведения водопровода.

Напомним, сегодня, 12 декабря жители поселка Приволжский опубликовали видеообращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обязать чиновников провести водопровод в этот населенный пункт. В настоящее время водоснабжение поселка осуществляется путем подвоза воды. Эта услуга является платной.