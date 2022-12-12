В Волгограде 12 декабря губернатор Андрей Бочаров в зале Воинской и Трудовой Славы в День Конституции РФ вручил награды высшей степени общественного признания жителям региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, звания «Почетный гражданин Волгоградской области» в этом году удостоены фронтовики Евгений Федорович Рогов и Виктор Федорович Шестель.

– Ваши боевые и профессиональные заслуги отмечены высокими государственными наградами, а теперь и самым высоким званием общественного признания нашего региона — «Почетный гражданин Волгоградской области», – подчеркнул в ходе торжественной церемонии губернатор Андрей Бочаров. – Спасибо вам за пример бескорыстного служения Отечеству и вашу активную жизненную позицию.

Виктор Федорович Шестель присутствовать сегодня на церемонии не смог по состоянию здоровья. А вот Евгений Федорович Рогов принял награду из рук губернатора лично.

– Я сердечно рад, что моя деятельность получила такую высокую оценку, — отметил Евгений Федорович. — Буду и дальше все свои силы, опыт, знания и умения применять к тому, чтобы оказать помощь в дальнейшем совершенствовании и развитии нашей области.

Сегодня же в администрации Волгоградской области памятные знаки «80 лет Победы в Сталинградской битве» получили участники Великой Отечественной войны:

Василий Петрович Ватутин,

Юрий Прокопьевич Голядкин,

Василий Анисимович Лазарев,

Людмила Николаевна Ростовщикова — вдова участника Сталинградской битвы Виктора Борисовича Ростовщикова.

Памятный знак «Житель осажденного Сталинграда» вручен: