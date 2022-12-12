Общество

Фронтовики Евгений Рогов и Виктор Шестель стали почетными гражданами Волгоградской области

Общество 12.12.2022 13:31
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12.12.2022 13:31


В Волгограде 12 декабря губернатор Андрей Бочаров в зале Воинской и Трудовой Славы в День Конституции РФ вручил награды высшей степени общественного признания жителям региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, звания «Почетный гражданин Волгоградской области» в этом году удостоены фронтовики Евгений Федорович Рогов и Виктор Федорович Шестель. 

Ваши боевые и профессиональные заслуги отмечены высокими государственными наградами, а теперь и самым высоким званием общественного признания нашего региона — «Почетный гражданин Волгоградской области», – подчеркнул в ходе торжественной церемонии губернатор Андрей Бочаров. – Спасибо вам за пример бескорыстного служения Отечеству и вашу активную жизненную позицию. 

Виктор Федорович Шестель присутствовать сегодня на церемонии не смог по состоянию здоровья. А вот Евгений Федорович Рогов  принял награду из рук губернатора лично. 

– Я сердечно рад, что моя деятельность получила такую высокую оценку, — отметил Евгений Федорович. — Буду и дальше все свои силы, опыт, знания и умения применять к тому, чтобы оказать помощь в дальнейшем совершенствовании и развитии нашей области.

Сегодня же в администрации Волгоградской области памятные знаки «80 лет Победы в Сталинградской битве» получили участники Великой Отечественной войны: 

  • Василий Петрович Ватутин, 
  • Юрий Прокопьевич Голядкин, 
  • Василий Анисимович Лазарев, 
  • Людмила Николаевна Ростовщикова — вдова участника Сталинградской битвы Виктора Борисовича Ростовщикова.

Памятный знак «Житель осажденного Сталинграда» вручен: 

  • Елене Михайловне Куленко, 
  • Валерию Ивановичу Еремину, 
  • Елене Ивановне Руднянской, 
  • Анатолию Андреевичу Крашенинникову, 
  • Зинаиде Петровне Андреевой.

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