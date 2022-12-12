Губернатор Андрей Бочаров в понедельник, 12 декабря, обозначил шесть первостепенных задач по обеспечению комплексной безопасности жителей региона в преддверии предстоящих новогодних праздников. Как сообщает ИА «Высота 102», глава Волгоградской области поручил проверить готовность всех служб и объектов к бесперебойной работе в праздничные дни.

– Необходимо провести подготовку и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, обратив особое внимание на выполнение утвержденных мер комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области. Отдельное внимание требуется уделить объектам, функционирование которых обеспечивается с учетом дополнительно принятых мер безопасности, — сделал акцент Андрей Бочаров.

Исходя из сказанного, губернатор определил следующие задачи:

Утвердить графики дежурств руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Волгоградской области на период новогодних и рождественских каникул.



Выполнять все мероприятия по обеспечению комплексной безопасности жителей и бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности, работы предприятий и организаций ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сферы. Проверить готовность объектов к работе в условиях повышенных нагрузок и возможного осложнения погодных условий.



Сформировать резервы сил и средств для действий в случае осложнения обстановки и угрозы чрезвычайных ситуаций.



Обеспечить постоянный мониторинг пожароопасной ситуации и контроль проведения полного комплекса профилактических мер. Отдельное внимание уделить учреждениям социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, и семьям с детьми, требующим дополнительного внимания.



Совместно с ГУМЧС по Волгоградской области провести необходимые тренировки по отработке действий в условиях ЧС.



Сохранять повышенную готовность дорожных, спасательных, коммунальных служб Волгоградской области к предотвращению и ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Отдельное внимание уделить обеспечению безопасности при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно».

Также на оперативном совещании 12 декабря Андрей Бочаров сообщил, что все намеченные на 2022 год проекты реализуется согласно ранее утвержденным графикам.