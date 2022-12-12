На Ангарском в Волгограде восстановили движение трамвая №2

Аварийные бригады МУП «Метроэлектротранс» завершили восстановительные работы на силовом оборудовании после повреждения кабеля. С 9-50 ч. 12 декабря декабря трамвай № 2 курсирует в обычных границах «Детский центр» - «36 школа», сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Напомним, на время проведения ремонтных работ на участке «Завод «Ахтуба» — «36 школа», обесточенном из-за действий сторонней организации, перевозка осуществлялась специальным автобусом. Инцидент с повреждением кабеля произошел 11 декабря.