







В Волгограде из-за инцидента, произошедшего накануне, трамвай №2 курсирует по усеченному маршруту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, 11 декабря около 15.20 на участке между ул. Голубинская и остановкой «Станция переливания крови» сторонняя организация повредила высоковольтный кабель.





Аварийные бригады восстановили движение трамвайных маршрутов № 5 и № 10 в обычных границах к 16.30 того же дня. Однако д ля возобновления работы трамвайного маршрута № 2 требуются более масштабные работы. На период их проведения маршрут №2 временно осуществляет движение в границах ост. «Завод «Ахтуба» - ост. «Детский центр».





На время проведения работ МУП «Метроэлектротранс» запустил в поселке Ангарский бесплатный автобус. Он будет курсировать на участке «Завод «Ахтуба» — «36 школа». О возобновлении штатной работы маршрута будет сообщено дополнительно.



