Общество

Центр и юг Волгограда энергетики обесточат 12 декабря

Общество 11.12.2022 22:17
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11.12.2022 22:17


Жителей Центрального и Кировского районов Волгограда завтра, 12 декабря, временно оставят без электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылко на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты проведут профилактический осмотр объектов энергосистемы. 

Возможно, что именно ваш адрес попал в список отключений:

Центральный район 

с 09.00 до 15.00

улица Хиросимы, 20 

Кировский район

с 09.00 до 17.00

улица Клайпедская, 3-23 

улица Гурилева, 2-44, 17а-19, 66

улица Лукина, 5-41 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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