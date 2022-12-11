Росстат опубликовал новые данные о естественном движении населения за январь-октябрь 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мониторинг ведомства, за данный период в регионе родились 14747 детей. Это меньше на 1494 малыша, чем было в прошлом году. Падение темпов рождаемости составило в регионе 9,2%. При этом рождаемость упала во всех регионах ЮФО. Лучше всех ситуация в этой сфере в Адыгее – здесь рождаемость снизилась всего на 2,5%.

А вот смертность в Волгоградской области снизилась больше, чем в остальных субъектах Южного федерального округа. Так, в регионе в январе-октябре 2022 года умерли 28658 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года из жизни ушли 37897 волгоградцев, что было на 9239 человек больше. Падение уровня смертности составило 24,4%. Это самый высокий показатель в ЮФО. Меньше всего снизилась смертность в Адыгее – всего на 9,5%.

Тем не менее, естественная убыль населения в Волгоградской области остается высокой. В январе-октябре она составила 13911 человек.



Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»