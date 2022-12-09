Волгоградские депутаты составили список «ломающих ноги» тротуаров









Депутаты подготовили предложения по ремонту тротуаров в 2023 году в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе городской думы, перечень мест сформирован на основании пожеланий горожан, которые они высказывали депутатам на личных приемах. В основном это тротуары вблизи социально-значимых объектов и общественных территорий в каждом районе Волгограда.

- Информация направлена в администрацию Волгограда для включения объектов в план по благоустройству, - уточнили в гордуме.

Как правило, при выборе участков для последующего ремонта учитывается состояние дорожного покрытия, плотность пешеходного трафика, близость к детсадам, школам и лечебным учреждениям.

Всего в текущем году было отремонтировано 72 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью 61,7 км. В бюджете Волгограда на 2023 год на сферу дорожного хозяйства предусмотрено 5,7 млрд. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»