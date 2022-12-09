Общество

Приставы арестовали имущество компании-должника под Волгоградом

Общество 09.12.2022 08:24
0
09.12.2022 08:24


В городе Михайловке Волгоградской области судебные приставы наложили арест на имущество компании, осуществляющей оптовую торговлю пивом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУФССП по региону, сумма накопленного долга по налогам и сборам организацией составила более 28 млн рублей. 

При этом стоимость имущества компании оценивается всего чуть более 23 миллиона рублей. 

– В целях его взыскания в рамках исполнительного производства судебные приставы выехали в адрес должника в город Михайловку и наложили арест на имущество. По предварительной оценке, его стоимость составляет 23,9 млн рублей. Если предприятие не выплатит долг, имущество передадут на принудительную реализацию в счет его погашения, – сообщают в управлении. 

Напомним, ранее сотрудниками ГУФССП в Волгограде было арестовано имущество регионального оператора по сборку ТКО "Ситиматик-Волгоград". Компания в добровольном порядке не спешила гасить долг перед двумя операторами на сумму более 77 млн рублей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.12.2022 12:07
Общество 09.12.2022 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 11:12
Общество 09.12.2022 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 09:53
Общество 09.12.2022 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 08:46
Общество 09.12.2022 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 07:59
Общество 09.12.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 21:25
Общество 08.12.2022 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 20:56
Общество 08.12.2022 20:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.12.2022 18:17
Общество 08.12.2022 18:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 17:34
Общество 08.12.2022 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 16:45
Общество 08.12.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 16:09
Общество 08.12.2022 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.12.2022 15:57
Общество 08.12.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 15:11
Общество 08.12.2022 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 14:58
Общество 08.12.2022 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 14:54
Общество 08.12.2022 14:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:48
Под Волгоградом экс-глава поселения стал обвиняемым за неисполнение решения судаСмотреть фотографии
12:07
Волгоградцы раскупили все дорогие билеты на поезд Деда МорозаСмотреть фотографии
11:37
В Советском районе Волгограда коммунальные реки затопили институт, школу и бомбоубежищеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгоградской области бездомные псы стали реже болеть бешенствомСмотреть фотографии
10:58
Двое рецидивистов в Волгограде попались на взломе иномаркиСмотреть фотографии
10:31
Гигабит в секунду: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету волгоградского производителя агрохимииСмотреть фотографии
09:53
Можно ли победить коррупцию? Волгоградцы вспомнили о китайском методе, Чапаеве и СталинеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Инженер в Волгограде попала в кредитную кабалу после звонка мошенникаСмотреть фотографии
09:16
Срок «жизни» таких – пара дней: полиция Волгограда задержала очередного курьера мошенниковСмотреть фотографии
08:46
РПН: количество нападений диких животных на волгоградцев выросло на 31%Смотреть фотографии
08:24
Приставы арестовали имущество компании-должника под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:59
Членов семей участников СВО устроят на работу за счет бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде определили поставщика новогодних подарков для детей на 19 миллионовСмотреть фотографии
20:56
«Открытие Авто»: сразу 14 популярных моделей автомобилей с пробегом подешевели в ноябреСмотреть фотографии
20:48
Тайная смена руководства произошла в Волгоградской академии МВДСмотреть фотографии
20:11
Под Волгоградом выясняют причину внезапной смерти второклассницыСмотреть фотографии
19:34
Огурцы в Волгограде стали в 1,5 раза дороже банановСмотреть фотографии
18:17
«Полгруппы уже заболели»: Волгограде юные гимнастки тренируются в ледяном зале спортшколыСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде лицей №3 закрылся на карантин по ОРВИ и гриппуСмотреть фотографии
17:34
Дорожники подготовились к ледяному дождю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:00
Ритуальщики едва не передрались в Волгограде из-за усопшего горожанинаСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде откроют 20 ледовых катков во дворах и парках: адреса по районамСмотреть фотографии
16:09
Волгоградских бизнесменов подготовят к введению ЕНССмотреть фотографии
15:57
Мэр Владимир Марченко отменил режим фекального ЧС в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Ступени с подогревом смонтируют на входе в подземку ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
Путин назначил судей и председателя горсуда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
Герой России Андрей Бочаров принял участие в торжественном мероприятии в КремлеСмотреть фотографии
13:53
Водитель Kia погиб в лобовом ДТП с грузовиком на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:50
Родные надеются снять клеймо убийцы с женщины, выбросившей в Волгограде с балкона детейСмотреть фотографии
13:18
Юриста из Волгограда осудили за дискредитацию ВС РФ у Мамаева курганаСмотреть фотографии
 