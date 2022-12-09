Приставы арестовали имущество компании-должника под Волгоградом





В городе Михайловке Волгоградской области судебные приставы наложили арест на имущество компании, осуществляющей оптовую торговлю пивом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУФССП по региону, сумма накопленного долга по налогам и сборам организацией составила более 28 млн рублей.

При этом стоимость имущества компании оценивается всего чуть более 23 миллиона рублей.

– В целях его взыскания в рамках исполнительного производства судебные приставы выехали в адрес должника в город Михайловку и наложили арест на имущество. По предварительной оценке, его стоимость составляет 23,9 млн рублей. Если предприятие не выплатит долг, имущество передадут на принудительную реализацию в счет его погашения, – сообщают в управлении.

Напомним, ранее сотрудниками ГУФССП в Волгограде было арестовано имущество регионального оператора по сборку ТКО "Ситиматик-Волгоград". Компания в добровольном порядке не спешила гасить долг перед двумя операторами на сумму более 77 млн рублей.