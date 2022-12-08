«Полгруппы уже заболели»: Волгограде юные гимнастки тренируются в ледяном зале спортшколы

В редакцию ИА «Высота 102» с жалобой на дикий холод обратились родители гимнасток, тренирующихся в спортшколе «Родина», расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда. По их словам, температура в помещении для занятий не поднимается выше +12 градусов, когда за окном -9.

— В нашем спортивном зале, располагающемся по улице Быкова, 8а занимаются девочки в возрасте от 4 до 17 лет при температуре +12. Дети за два часа тренировки промерзают до костей. После вчерашних занятий полгруппы заболели, — рассказала журналистам информагентства мама одной из девочек. — Такая ситуация продолжается примерно с 2 декабря. Батареи еле теплые. Причем в прошлом году таких проблем с отоплением не было.

По словам родителей, администрация школы знает о проблеме, но пока ничего с места не движется.

— Почему наши дети должны мерзнуть? Мы написали кучу жалоб на имя мэра, в департамент образования, в районную администрацию. Это же ненормально, что дети, тем более девочки, занимаются в таких условиях. А если на улице будет -20 градусов, то в спортзале, сколько будет? Около ноля? — возмущены родители юных спортсменок.





Как рассказал информагентству один из сотрудников учебного заведения, пожелавший остаться анонимным, проблема кроется в котельной № 849, расположенной по улице Мещерякова в Тракторозаводском районе.

В свою очередь в ООО «Концессии теплоснабжения» в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили о внеплановой проверке отопления в спортшколе.

— По обращениям родителей на недостаточный прогрев спортивного зала профильные службы администрации Волгограда совместно со специалистами «Концессий теплоснабжения» 8 декабря провели внеплановую проверку системы отопления, — пояснили в пресс-службе компании-концессионера. — Проверка показала необходимость увеличения дросселирующего устройства на вводе в здание спортивной школы. В течение 9 декабря необходимые работы будут проведены, что позволит повысить температуру в помещениях до требуемых параметров.

Уточняется, что на время проведения работ планируется приостановка подачи отопления в здание спортшколы, в связи с чем занятия первой половины дня отменяются. Родители воспитанников будут уведомлены в рабочем порядке.

Фото: читатели ИА «Высота 102»