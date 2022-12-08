Дорожники подготовились к ледяному дождю в Волгоградской области









Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие сутки в Волгоградской и Ростовской областях.

- Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в Ростовской и Волгоградской областях в ближайшие сутки температура будет меняться с плюсовых до минусовых отметок и обратно, возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров, - сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В Ростовской области сегодня, 8 декабря, прошел ледяной дождь. Порядка 40 единиц дорожной техники проводили обработку проезжей части противогололедным составом. Движение обеспечено в штатном режиме.

Дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах. В Волгоградской области для обработки проезжей части готовы 224 единицы специализированной техники.

По данным Волгоградского ЦГМС, 9 декабря местами в регионе возможны небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. Ночью -7...-12º, местами до -16º. Днем -1...-6º, в отдельных южных районах 0...+2º.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (4752) 71-04-32.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград