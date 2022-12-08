Дорожники подготовились к ледяному дождю в Волгоградской области

Общество 08.12.2022 17:34
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08.12.2022 17:34
Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие сутки в Волгоградской и Ростовской областях.
- Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в Ростовской и Волгоградской областях в ближайшие сутки температура будет меняться с плюсовых до минусовых отметок и обратно, возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров, - сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
В Ростовской области сегодня, 8 декабря, прошел ледяной дождь. Порядка 40 единиц дорожной техники проводили обработку проезжей части противогололедным составом. Движение обеспечено в штатном режиме.
Дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах. В Волгоградской области для обработки проезжей части готовы 224 единицы специализированной техники.
По данным Волгоградского ЦГМС, 9 декабря местами в регионе возможны небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. Ночью -7...-12º, местами до -16º. Днем -1...-6º, в отдельных южных районах 0...+2º.
В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (4752) 71-04-32.
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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