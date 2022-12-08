Общество 08.12.2022 12:51
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08.12.2022 12:51
Более 50 экспертов различных пищевых предприятий Волгограда и области посетили комбинат питания ООО “Виво Маркет”, чтобы принять участие в обучающем семинаре “Требования системы менеджмента безопасности пищевой продукции и методы их реализации”. Организатором мероприятия стала Торгово-промышленная палата Волгоградской области.
Комбинат ООО “Виво Маркет” выбран местом проведения обучения не случайно. Это современная площадка, где производственные процессы выстроены по всем актуальным стандартам, в том числе и по системе ХАССП (система анализа рисков и критических контрольных точек).
-Торгово-промышленная палата выбрала комбинат, как образец, который соответствует нормам ХАССП. Такое мероприятие дает возможность представителям других компаний познакомиться с нашим производством, а также это возможность обменяться опытом в управлении рисками, - рассказала директор комбината питания Виана Короткова.
После теоретической части участники семинара посмотрели как на практике внедрена и управляется система ХАССП. Гости предприятия побывали в цехах «Виво Маркет», где увидели как выстроена работа по предупреждению опасных факторов, связанных с персоналом. Как выстроена многоуровневая система контроля качества сырья и готовых продуктов, как производится профилактическое обслуживание оборудования.
– Я могу отметить высочайший уровень вашего производства. Я вижу насколько детально проработаны все риски в части производственных процессов. И поэтому мы живем спокойно, зная, что наши детки питаются безопасно и качественно, - поделилась впечатлениями директор регионального центра качества Торгово-промышленной палаты Волгоградской области Ирина Курепина.
Участники семинара также отметили профессиональный подход к планировке расположения цехов и соблюдению поточности на производстве.
– Впечатлило соблюдение всех норм по пожарной безопасности и охране труда. А также качественно выстроенная схема поточности на производстве. Она гарантирует качество и безопасность производимой продукции, – сказал представитель компании «Сказка леденцы» Алексей Щербаков.
Напомним, компания «Виво Маркет» - это крупнейший производитель продуктов, а также организатор социального питания в волгоградском регионе, который обслуживает более 300 объектов, в том числе школы и детские сады. Более 65 тысяч человек ежедневно получают питание от «Виво Маркет», а в производственных процессах компании задействовано более 1,5 тысяч сотрудников.
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