«ВолгаБас Групп» поставит для Волгограда 60 автобусов за 1,1 млрд рублей

Общество 07.12.2022 14:47
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07.12.2022 14:47
Определился победитель электронного аукциона, который поставит для Волгограда 60 низкопольных автобусов большой вместимости на газомоторном топливе за 1,1 миллиарда рублей.
Как сообщили в мэрии, в рамках проведения аукциона поступила единственная заявка - от ООО «ВолгаБас Групп».
- Контракт с участником будет заключен в установленные законом сроки после проведения необходимых процедур, - уточнили в городской администрации.
На сайте госзакупок указано, что начальная стоимость закупки составляла 1 миллиард 116 миллионов 22 тысячи 200 рублей. ООО «ВолгаБас Групп» согласилась поставить автобусы за эту сумму без каких-либо уступок в цене.
Срок поставки указан с 1 октября 2023 года по 30 октября 2023 года.
В мэрии уточнили, что новые автобусы, согласно условиям контракта, должны быть низкопольными, с автоматической коробкой переключения передач, вмещать не менее 85 пассажиров при наличии порядка 30 посадочных мест. Каждая машина будет оборудована устройством, позволяющим производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках, системой принудительного наклона кузова, системами кондиционирования, отопления и безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения.
После прибытия в Волгоград эти машины усилят действующие маршруты общественного транспорта и заменят устаревший подвижной состав.
Напомним, в 2022 году муниципалитет приобрел 56 троллейбусов с возможностью автономного хода. Новый общественный транспорт обслуживает маршруты №8а «Инструментальный завод – Оптово-строительный рынок» и №10а «Жилгородок – ул. Грамши».
Фото из архива ИА «Высота 102»
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