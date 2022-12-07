«ВолгаБас Групп» поставит для Волгограда 60 автобусов за 1,1 млрд рублей









Определился победитель электронного аукциона, который поставит для Волгограда 60 низкопольных автобусов большой вместимости на газомоторном топливе за 1,1 миллиарда рублей.

Как сообщили в мэрии, в рамках проведения аукциона поступила единственная заявка - от ООО «ВолгаБас Групп».

- Контракт с участником будет заключен в установленные законом сроки после проведения необходимых процедур, - уточнили в городской администрации.

На сайте госзакупок указано, что начальная стоимость закупки составляла 1 миллиард 116 миллионов 22 тысячи 200 рублей. ООО «ВолгаБас Групп» согласилась поставить автобусы за эту сумму без каких-либо уступок в цене.

Срок поставки указан с 1 октября 2023 года по 30 октября 2023 года.

В мэрии уточнили, что новые автобусы, согласно условиям контракта, должны быть низкопольными, с автоматической коробкой переключения передач, вмещать не менее 85 пассажиров при наличии порядка 30 посадочных мест. Каждая машина будет оборудована устройством, позволяющим производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках, системой принудительного наклона кузова, системами кондиционирования, отопления и безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения.

После прибытия в Волгоград эти машины усилят действующие маршруты общественного транспорта и заменят устаревший подвижной состав.

Напомним, в 2022 году муниципалитет приобрел 56 троллейбусов с возможностью автономного хода. Новый общественный транспорт обслуживает маршруты №8а «Инструментальный завод – Оптово-строительный рынок» и №10а «Жилгородок – ул. Грамши».

Фото из архива ИА «Высота 102»