Общество

В Волгоградской области закупают новогодние подарки для детей участников СВО на 3 миллиона

Общество 07.12.2022 16:22
0
07.12.2022 16:22


Новая закупка новогодних подарков для детей военнослужащих и добровольцев объявлена в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 3 миллиона рублей. Заказчиком закупки у единственного поставщика  стало ГАУ «Волгоградская государственная академия последипломного образования».

Планируется приобрести 12 тысяч наборов с конфетами и шоколадом, каждый из которых должен весить не менее 500 граммов. Так, дети военных получат подарки, в которых будут молочный шоколад, «Дразнилки» творожные и сырные, конфеты со вкусом колы, шоколадная «Конфилочка», а также карамельки «Конфилму», «Клубника со сливками», «Княженика» и т.д. 

Напомним, это же ГАУ 11 ноября объявило закупку 113 тысяч новогодних подарков для детей, проживающих на территории Волгоградской области, с начальной ценой контракта в 19,2 миллиона рублей. Поставщик этой партии подарков еще не определен, так как конкурсные процедуры не закончены. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.12.2022 17:01
Общество 07.12.2022 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 16:27
Общество 07.12.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 14:47
Общество 07.12.2022 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 14:38
Общество 07.12.2022 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 13:00
Общество 07.12.2022 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 11:56
Общество 07.12.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 11:45
Общество 07.12.2022 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 10:26
Общество 07.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 09:46
Общество 07.12.2022 09:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.12.2022 09:42
Общество 07.12.2022 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 08:32
Общество 07.12.2022 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2022 06:40
Общество 07.12.2022 06:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2022 21:22
Общество 06.12.2022 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2022 20:07
Общество 06.12.2022 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2022 19:47
Общество 06.12.2022 19:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
«У нас тут девять домов разморожено»: в Советском районе волгоградцы с 2 декабря выживают без отопленияСмотреть фотографии
16:29
Банк Уралсиб – в Топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличнымиСмотреть фотографии
16:27
Учащиеся 59 школ ушли на карантин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области закупают новогодние подарки для детей участников СВО на 3 миллионаСмотреть фотографии
16:15
Волгоградские пользователи Госуслуг сообщают о массовых взломах аккаунтовСмотреть фотографии
14:47
Tele2 отметит талантливых студентов ВолгГТУ стипендиейСмотреть фотографии
14:47
«ВолгаБас Групп» поставит для Волгограда 60 автобусов за 1,1 млрд рублейСмотреть фотографии
14:38
Жители Капустной балки в Волгограде остались без маршрутки №58Смотреть фотографии
14:37
«Да хоть руки бы у тебя не было»: житель Волгоградской области с бронью добился в суде отсрочки от мобилизацииСмотреть фотографии
13:31
Депутаты Волгоградской гордумы продолжат распродажу подвалов и цоколейСмотреть фотографии
13:00
«Мне за державу обидно»: 72-летняя женщина сняла на видео коммунальный бардак под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
В Волгограде комитет по развитию туризма войдет в состав облкомэкономразвитияСмотреть фотографии
11:45
На Аллее Героев в Волгограде установят копии чугунных фонарей советской эпохиСмотреть фотографии
11:41
СК возбудил дело по факту гибели сотрудника Росреестра в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Два парня насмерть разбились на трассе Волгоград-АстраханьСмотреть фотографии
10:26
Андрей Бочаров в Москве подписал соглашение по развитию острова СарпинскийСмотреть фотографии
10:17
Бухгалтер в Волгограде отдала 3 млн рублей сбережений мошенникуСмотреть фотографии
09:58
Глава Минздрава Мурашко посоветовал россиянам снова натянуть маскиСмотреть фотографии
09:46
РУСАЛ и Эн+ проводят волонтёрскую акцию «Верим в чудо, творим чудо!»Смотреть фотографии
09:42
Самый большой каток Волгограда и горки открываются в ЦПКиО 7 декабря: цены и график работыСмотреть фотографии
09:32
Жил один: в Волгоградской области нашли обожженный труп мужчиныСмотреть фотографии
08:32
С 3 января заработает регулярный авиамаршрут Волгоград-СамараСмотреть фотографии
08:13
Депутатов Волгоградской облдумы накрыла ностальгия по СССРСмотреть фотографии
06:40
В Волгограде черная плесень пожирает изнутри пятиэтажку после капремонта фасадаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:55
Душил и требовал денег: под Волгоградом осужден рецидивист за нападение на пенсионеркуСмотреть фотографии
20:11
Воровство и захват территорий: криминальные будни кладбищ ВолгоградаСмотреть фотографии
20:07
В Волгоградской области из-за АЧС уничтожили 886 свинейСмотреть фотографии
19:47
«Идти можно только с ледорубом»: на юге Волгограда мороз сделал непроходимыми тротуарыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:22
Центр Волгограда встал в километровую пробку из-за ДТПСмотреть фотографии
17:46
Устойчивый «плюс» и штормовой ветер: волгоградцев предупредили о температурных качелях в декабреСмотреть фотографии
 