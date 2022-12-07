Новая закупка новогодних подарков для детей военнослужащих и добровольцев объявлена в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 3 миллиона рублей. Заказчиком закупки у единственного поставщика стало ГАУ «Волгоградская государственная академия последипломного образования».

Планируется приобрести 12 тысяч наборов с конфетами и шоколадом, каждый из которых должен весить не менее 500 граммов. Так, дети военных получат подарки, в которых будут молочный шоколад, «Дразнилки» творожные и сырные, конфеты со вкусом колы, шоколадная «Конфилочка», а также карамельки «Конфилму», «Клубника со сливками», «Княженика» и т.д.

Напомним, это же ГАУ 11 ноября объявило закупку 113 тысяч новогодних подарков для детей, проживающих на территории Волгоградской области, с начальной ценой контракта в 19,2 миллиона рублей. Поставщик этой партии подарков еще не определен, так как конкурсные процедуры не закончены.