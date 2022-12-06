Общество

В пяти районах Волгограда 7 декабря отключат свет

Общество 06.12.2022 21:22
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06.12.2022 21:22



Плановые отключения электроэнергии в среду, 7 декабря, пройдут в пяти районах Волгограда. Света не будет по следующим адресам:
Советский район (с 10.00 до 15.00)
- ул. Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2. 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г;
- пер. Мостового, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23;
- ул. Юная, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2;
- ул. Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 7, 3-7;
- ул. Вольная, 2а, 2-14, 1-17, 7/1, 7/2, 15а; 
- пер. Мостового, 3, 4, 6, 7, 2, 1.
Ворошиловский район (с 9.00 до 17.00)
- пер. Рыбинский, 1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а;
- пер. Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а;
- пер. Ченстоховский, 2а;
- ул. Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а;
- ул. Чембарская, 59-69, 61а, 57д, 18а, 18-26;
- пер. Чембарский, 52;
- ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60;
- ул. Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а.
Кировский район (с 9.00 до 17.00)
- ул. Тополевая, 17-25;
- ул. Рославльская, 21-27, 6-36.
Краснооктябрьский район (с 9.00 до 17.00)
- ул.39-й Гвардейской Дивизии, 6, 8;
- ул. Короткая, 23.
Тракторозаводский район (с 9.00 до 12.00)
- ул. Мозырьская, 2-20, 20а, 1-11;
- ул. Нахичеванская, 2-18, 1-17.

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