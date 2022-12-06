Расследования 06.12.2022 20:55
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06.12.2022 20:55
Фроловский городской суд Волгоградской области приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии особого режима 43-летнего рецидивиста за нападение на 85-летнюю пенсионерку.
Как сообщили ИА «Высота 102» в районной суде, подсудимый признан виновным по двум статьям УК РФ - «Разбой» (ч.3 ст.162) и «Кража» (ч.1 ст.158 УК РФ).
Судом установлено, что 17 июня 2022 года днем он совершил разбойное нападение на пожилую женщину. Рецидивист пришел к пенсионерке за деньгами, но она отказала. Тогда пьяный мужчина схватил ее за шею и толкнул. Женщина упала на пол и ударилась головой. Разбойник стал ее душить и требовать денег. Забрав у пенсионерки 14 тысяч рублей, он ушел.
Кроме того, мужчина обвинялся в совершении кражи 5 тысяч рублей из автомобиля Mazda 6, припаркованного у магазина «Аристократ».
Фигурант уголовного дела вину в совершении разбоя не признал, а в краже сознался. От дачи показаний отказался.
Мужчина неоднократно судим. Имеет непогашенные судимости. Из мест лишения свободы освободился 20 мая 2022 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото: Фроловского городского суда
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