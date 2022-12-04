Огромные смайлики эмодзи впечатали в лёд самого большого в Волгограде катка

Общество 04.12.2022 17:23
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04.12.2022 17:23
Смайлики эмодзи размером 1,5 метра каждый впечатали в лёд самого большого в Волгограде катка, который в настоящее время заливают в Центральном парке культуры и отдыха.
- Сегодня смайлы размещены, заливка продолжается по плану, - сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин.
По его словам, ледовый каток в скором времени откроется и станет не только местом для зимних развлечений, но и огромной фотозоной. Каждый гость, фотографируясь, сможет выбрать своё настроение.
Как ранее сообщалось, каток площадью 2000 квадратных метров оборудовали на месте детского бассейна у стадиона «Волгоград Арена». Планируется, что специальное холодильное оборудование катка позволит работать площадке даже при +10 градусах.
Открыть каток планируют 7 декабря.
Фото: ЦПКиО
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