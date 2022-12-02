Самый большой в Волгограде каток заливают в ЦПКиО









Сотрудники Центрального парка культуры и отдыха приступили к заливке самого большого катка в Волгограде.

- Сегодня ночью приступили к заливке, - сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин.













Каток площадью 2000 квадратных метров, напомним, оборудовали на месте детского бассейна у стадиона «Волгоград Арена».

Ранее сообщалось, что его планируют открыть 7 декабря вместе с зимними горками, которые также готовят для посетителей в ЦПКиО.

Планируется, что специальное холодильное оборудование катка позволит работать площадке даже при +10 градусах.













Парк продолжают украшать подсветкой. Накануне ее включили на скейт-парке.

Фото: ЦПКиО



