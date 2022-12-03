В Волгоградской области 4 декабря ударят ночные морозы до -18

Осадки в Волгоградской области синоптики пока не обещают. Впрочем, о сегодняшнем снеге жителей тоже не предупреждали.
Общество 03.12.2022 21:07
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03.12.2022 21:07
Осадки в Волгоградской области синоптики пока не обещают. Впрочем, о сегодняшнем снеге жителей тоже не предупреждали.
Ночные морозы до -18 градусов ожидаются в Волгоградской области с 4 на 5 и с 5 на 6 декабря. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС. Температура воздуха днем будет немного выше – до -10 градусов.
В Волгограде два ближайших дня и ночи тоже будут холодными. Ночью в областном центре будет до – 15 градусов, днем от -8 до -10.
Лишь к концу следующей рабочей недели температура воздуха в регионе повысится сначала до нуля градусов, а потом ожидается даже небольшой плюс.
Осадки в Волгоградской области синоптики пока не обещают. Впрочем, о сегодняшнем снеге жителей тоже не предупреждали.
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