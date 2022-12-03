Общество

Из Волгоградской области в 2022 году уехали насовсем 45 тысяч человек

Общество 03.12.2022 17:48
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03.12.2022 17:48



Из Волгоградской области за январь-сентябрь 2022 года уехали 45507 человек. Как сообщает ИА «Высота 102»со ссылкой на Росстат, выбрали местом жительства регион 41245 человек. Таким образом, миграционный отток населения составил 4262 человека. При этом за аналогичный период прошлого года в регионе наблюдался миграционный прирост  – 1258 человек.

Отток населения Волгоградской области оказался самым высоким в ЮФО. Еще в четырех регионах этот показатель  меньше, чем в Волгоградской области. Так, в Калмыкии он составил 685 человек в Крыму – 1705 человек, в Астраханской области – 2746 человек, в Ростовской – 1307 человек.

Еще в трех регионах ЮФО зафиксирован миграционный прирост населения. Например, в Краснодарском крае он составил 12113 человек, в Севастополе – 10550 человек, а в Адыгее – 612 человек.


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