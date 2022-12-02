«Я еду. Это не обсуждается»: в Камышине увековечили память о погибшем Алексее Караваеве

В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 2 декабря, состоялось торжественное открытие мемориальной доски ефрейтору Алексею Караваеву. Память о военнослужащем, погибшем в зоне проведения спецоперации, увековечили на стене политехнического колледжа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города Камышина, в мероприятии принимала участие мама Алексея Караваева Марина Викторовна.

Напомним, 25-летний Алексей погиб по пути следования к месту проведения боевого задания. В зоне СВО он командовал дымовой машиной, предназначенной для аэрозольной маскировки войск и различных объектов. В боевых действиях участвовал с самого начала специальной военной операции.





Как рассказала мать погибшего военнослужащего, Алексей оправлялся в зону СВО с твердой уверенностью в том, что это его долг.

– Он собирался, а я смотрела на него и понимала – это настоящий мужчина. Когда я спросила, может быть, не хочется ехать, он переспросил: «Ты о ком сейчас?». Я ответила, что о нем, а он: «Я еду. Это не обсуждается. Там наши пацаны». Я даже не посмела ему перечить. Он по складу характера был армейским человеком, но в то же время он был и очень добрым. Знаете, таким советским человеком он был. Я его очень ценила. И, конечно, мне хочется, чтобы не забывали моего сына и всех тех ребят, которые погибли. Им пришлось идти и защищать, потому что это воинский долг.

18 ноября в Камышине в Центре патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева Марине Караваевой передали орден Мужества. К высокой награде Алексей был представлен посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга.

Фото: администрация Камышина