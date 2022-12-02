Морозы до -16 надвигаются на Волгоградскую область









На Волгоградскую область надвигаются морозы до -16 градусов.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, холоднее всего будет в районах области. Там, по прогнозам синоптиков, ночные температуры достигнут 6...-11º, при прояснении -11...-16º. Днем 3 и 4 декабря ожидается до ...-10º. Несмотря на холод, снега в регионе не ждут.

В Волгограде в ближайшие два дня также будет морозно: днем -4...-7º, ночью до -13º. Осадков не прогнозируется.



