Волгоградцы показали, как тепло вместе с деньгами исчезает в дырявых трубах















Жильцы 360-квартирного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда платят за отопление, которое с трудом доходит до их квартир из-за дырявых труб в подвале. Ржавые коммуникации, перемотанные чем попало, из которых хлещет во все стороны кипяток, жители десятиподъездной девятиэтажки №2 на улице Гороховцев сняли на телефон и прислали в редакцию ИА «Высота 102».













- Это наше отопление, поэтому и тепла нет, - комментируют авторы видео.

Жители рассказали, что их дом 1972 года постройки обслуживает ООО «Управляющая компания Тракторозаводского района». Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг приходят каждый месяц. В них помимо всего указано, сколько нужно оплатить за горячую воду, которая расходуется на общедомовые нужды. Так, жители одной из квартир решили посчитать, в какую сумму им это обходится.

Вышло, что ежемесячно они платят по этой графе от 300 до 500 рублей. В год выходит в среднем 4800 рублей с одной квартиры, а их в доме 360. При этом, если внимательно изучить показания общедомового прибора учета, то можно увидеть, что потери тепла в некоторые месяцы превышает 40%.













- Отопление оставляет желать лучшего. В управляющей компании нам объясняют, что виной всему обратка, прорывы, аварии и тому подобное. Но если спуститься в наш подвал, то все становится понятно, - рассказывают жильцы. - Трубы как решето, вентили все сломаны, даже таблички висят на них, что трогать нельзя - сломано. Из перемотанной курткой трубы хлещет кипяток. В подвалах уже воды по колено. Наши деньги просто утекают! - возмущаются люди.

Ошеломленные увиденным жильцы 14 ноября написали обращение в свою УК, а 25 ноября им пришел ответ:

- Специалистами эксплуатирующей организации проведено обследование подвального помещения многоквартирного жилого дома №2 по ул. Гороховцев, в результате чего установлено, что инженерные коммуникации находятся в исправном рабочем состоянии, подвал чистый, сухой, течи, засоров не обнаружено, постороннего запаха нет, мусор отсутствует. Ранее после устранения аварийной ситуации на трубопроводе горячего водоснабжения, были выполнены работы по санитарной обработке подвальных помещений.

Коммунальщики, как указано в ответе, также проверили температурный режим в жилых помещениях многоквартирного дома.

- В ходе проведения замеров отопления установлено, что радиаторы прогреты равномерно, полностью, - утверждают в УК.













Однако жильцы ответ управляющей компании называют отпиской, так как больше верят своим глазам. По словам людей, от текущих труб стены в подъезде покрываются испариной, из-за антисанитарии расплодились тараканы.

- Под четвертым подъездом постоянно прорывает канализацию и фекальные массы стоят в подвале. Запах в подъезде и в квартирах на первом этаже ужаснейший, - утверждают жильцы.

Волгоградцы надеются, что власти и коммунальщики их услышат и решат проблему.

- Ведь мы люди, у нас есть маленькие дети. Мы хотим жить в хороших условиях, а не в этом унизительном коммунальном болоте, - говорят волгоградцы.

Фото и видео жителей дома №2 по ул. Гороховцев