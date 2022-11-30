Общество 30.11.2022 14:32
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30.11.2022 14:32
Один день остался жителям Волгоградской области на уплату имущественных налогов без начисления пени. Как сообщили в УФНС России по региону, налоги, указанные в направленных уведомлениях, необходимо оплатить не позднее 1 декабря текущего года.
- Начиная со 2 декабря 2022 года, неуплаченная сумма налога автоматически становится недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Кроме того,в отношении должника могут приниматься меры принудительного взыскания задолженности в судебном порядке, - сообщили в УФНС.
В ведомстве предупредили, что отсутствие уведомления об уплате налога не освобождает налогоплательщика от обязанности уплаты налогов. При неполучении налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться за платежными документами в инспекцию.
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