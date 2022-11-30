«Открытие Авто»: треть автовладельцев в ЮФО готовы купить отечественный электрокар





По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») почти половина автовладельцев в Южном федеральном округе хотели бы приобрести электромобиль. О запуске первого в России автомобиля на электродвигателе знают уже 37% опрошенных. Приемлемой ценой подобного транспорта большинство назвали сумму до двух миллионов рублей. При этом еще больше автовладельцев готовы приобрести российский электрокар, если будет активнее развиваться соответствующая экосистема.

На вопрос о том, готовы ли жители ЮФО в принципе прибрести электрокар, мнения разделились практически поровну: 51% хотели бы приобрести электрокар, 49% - не рассматривают его покупку. При этом электрокар российского производства хотели бы приобрести пока треть опрошенных (34%).

В то же время многие автовладельцы готовы купить российский электромобиль, если будет активнее развиваться соответствующая экосистема. Среди наиболее важных ее элементов больше всего респондентов назвали высокое качество сборки и технологичности (58%), а также наличие зарядной инфраструктуры (57%), 41% купят электромобиль в случае наличия скидок по госпрограммам (в т.ч. льготного автокредитования). 30% и 12% опрошенных совершат соответствующую покупку при дальнейшем действии льгот на транспортный налог и бесплатную парковку.

Большинство респондентов (85%) рассматривают приобретение российского электрокара по цене до 2 млн рублей; 14% готовы купить его за 2 млн - 5 млн рублей и 1% могут отдать за понравившийся электромобиль более 5 млн рублей.

Отдельно южан попросили оценить запуск российского электрокара Evolute. Согласно исследованию, 37% уже знают о выпуске первого в России электрокара, а 63% не слышали об этом. При этом половина (51%) автовладельцев положительно оценили запуск производства отечественного электромобиля, 43% отнеслись к этой новости нейтрально, 6% - отрицательно.

Из опрошенных при этом лишь каждый пятый в курсе (18%), что в рамках госпрограммы на электрокар действует увеличенная скидка в 35%. Подавляющее большинство же (82%) о такой возможности не слышали.

Интересно, что 76% опрошенных автовладельцев отметили, что текущая скидка в рамках программы льготного автокредитования стимулирует спрос на российские электрокары. Для 15% опрошенных скидка не сделает электрокары более привлекательными, так цена все равно будет высока. И 9% респондентов указали, что российские электрокары уступают по популярности иностранным при любых условиях, вне зависимости от наличия скидки.

*Опрос проведен экспертами «Открытие Авто» с 1 по 7 ноября 2022 года по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.