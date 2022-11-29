Десятки улиц оставят без света в Волгограде 30 ноября

Общество 29.11.2022 21:41
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29.11.2022 21:41
Плановые отключения электричества в среду, 30 ноября, затронут несколько районов Волгограда. Без света жителям частных и многоквартирных домов, а также некоторым социальным объектам предстоит провести с 9.00 до 17.00.
Красноармейский район:
- ул.Голубева, 1а;
- ул.50 лет Октября, 24 и 28.
Кировский район:
- пер.Балканский 1-15, 2-14, 19-31, 16-26, 22-30;
- ул.Пожарского 16-66, 13-63а, 68-108;
- пер.Пограничный 1-11, 2а-6;
- ул.Конноармейская 33-61, 24-30а, 65-91а, 32-60;
- пер.Майский 5-9;
- ул.Пальмовая 37-39;
- пер.Земляничный 1-9, 2-8;
- пер.Ковыльный 2-4;
- ул.Ковыльная 23;
- ул.Краснолиманская 25-39, 26-32, 41-63, 36а-54а;
- пер.Варненский 2-33, 30-40, 3-25, 4-6;
- ул.Красных Командиров 2-50, 1-59;
- пер.Земляничный 11-21, 10-20;
- ул.Бестужева 3-9, 4-6.
Ворошиловский район:
- ул.Ковенская, 4, 4а, 6, 6а;
- ул.Гродненская 3, 3а, 5, 5а;
- ул.Кузнецкая 91/7, 93/8;
- ул.Комитетская 54/1, 56/1.
Электроснабжение также отключат на улицах Тбилисская, Сиреневая, Каспийская, Черноморская, Ленская, Грузинская, Севостопольская, Двинская, Хвалынская, Береговая, Мариупольская, Крутая, Курганная, Дубравная, Парковая, Звездная, Высотная, Красная, Ямская, Лунная, Ежевичная, Внешняя, Алишера Навои, Летняя, Большая Кольцевая, Нежная, Дусева, Степкина, Троицкая, Летчиков, Ракетчиков, Знаменская, Камышовая, Таловая и ул. 51-ой Гвардейской дивизии.
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