В Волгограде спасают от утраты необычный столетний памятник

Общество 29.11.2022 20:51
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29.11.2022 20:51
В Волгограде утверждена проектная документация по сохранению уникального памятника-символа сплоченности пролетариата в классовой борьбе, установленного в Комсомольском саду в центре города. Это «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг».
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, разработанная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» документация по сохранению этого объекта культурного наследия регионального значения получила положительное заключение.
Проектом предусмотрен ремонт бутовой кладки и штукатурного слоя памятника с последующим покрытием гидрофобными составами, очистка и ремонт мемориальных досок, замена бетонной отмостки по периметру памятника и новое замощения площадки вокруг памятника.
Как ранее сообщало информагентство, памятник над братской могилой революционеров в Комсомольском саду в центре Волгограда стремительно разрушается. Созданная в 1925 году композиция авторства скульптора Николая Любимова выглядит совершенно запущенной. Администрацию парка ранее штрафовали за неудовлетворительное состояние этого объекта.
Справка:
«Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.» - надгробие на братской могиле участников Гражданской войны было установлено в Комсомольском сквере Волгограда 7 ноября 1925 года. Событие было приурочено к 8-й годовщине Октябрьской революции. Автором его стал сталинградский художник Николай Любимов.
Памятник выполнен в форме булыжников, сцементированных между собой, что символизирует сплоченность пролетариата в классовой борьбе. На одной стороне надпись «Яков Ерман», на другой – «Борцам за рабочее дело, погибшим от рук белогвардейцев в 1918- 1919 гг. от пролетариата Царицына».
В братской могиле захоронены восемь курсантов пехотной школы, пять курсантов пулеметных курсов – участники подавления кулацкого восстания в Михайловке, красноармейцы, погибшие при защите Царицына в 1918-1920 годах, а также несколько человек, оставивших значительный вклад в истории Царицына. Одним из них является Яков Зельманович Ерман, с сентября 1917 года - председатель исполкома Царицынского Совета. 17 июля 1918 года он был убит при случайном столкновении красноармейцев с грузчиками и пассажирами на пристани в слободе Николаевской. На следующий день, 18 июля, его тело было привезено пароходом в Царицын, а 20 июля прошли похороны. В честь Якова Ермана Ерманским был назван один из районов Сталинграда (сейчас - Центральный район Волгограда).
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