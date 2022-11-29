В Волгограде и области заболеваемость ОРВИ пошла вверх









Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области по сравнению с прошлой неделей выросла на 19%, но пока остается ниже эпидемиологического порога на 34%. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, количество заболевших увеличивается по всем возрастным группам.

По данным еженедельного мониторинга в регионе выявляется циркуляция вируса гриппа А/H1N1, который называют «свиным». Кроме того, сохраняется активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии с доминированием риновируса. Также выявлены метапневмовирус, РС-вирус, аденовирус, бокавирус.

Во многом симптомы заболеваний схожи - это повышение температуры тела, кашель, ощущение дискомфорта в груди, насморк или заложенность носа, боль в горле, ломота в мышцах и суставах, покраснение глаз), но лечение разное. Поэтому специалисты рекомендуют обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

Также волгоградцам рекомендуют вакцинироваться.



