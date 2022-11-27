Горки и самый большой каток: в ЦПКиО Волгограда 7 декабря откроют зимний сезон

В Центральный парк культуры и отдыха Волгограда пришло необходимое оборудование для обустройства зимних горок и ледового катка. Как сообщает ИА «Высота 102», открытие зимнего сезона в парке состоится 7 декабря.





— Продолжается оборудование ледового катка площадью 2000 квадратных метров у стадиона «Волгоград Арена» на месте детского бассейна, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Для зимнего парка пришло все оборудование: холодильник и заливочная машина для ледового катка, а также снегогенераторы для зимних горок.





Уточняется, что близятся к завершению основные строительные работы и начинается пусконаладка. 7 декабря объекты обещают открыть для посетителей ЦПКиО. Со слов Еркина, новый парковый каток станет самым большим в городе-герое, а специальное холодильное оборудование позволит работать площадке даже при +10 градусах.





Фото: ООО «Парк»

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