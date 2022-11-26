Видео: в Волгограде произошел инцидент на стройке школы-тысячника

В Дзержинском районе Волгограда на стройке школы-тысячника на улице Шекснинская при заливке бетоном межэтажного перекрытия произошло обрушение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщают в местных пабликах.

- При заливке бетоном межэтажного перекрытия не выдержала опалубка и рухнула. Примерно 60 кубов бетона, тютю. Вроде никто не пострадал, - пишут очевидцы, публикуя видео инцидента. (Орфография и пунктуация автора сохранены – ред.).

В мэрии Волгограда прокомментировали ситуацию на строительной площадке школы.

- По сведениям подрядной организации, накануне на объекте при устройстве опалубки надломилась одна из стоек опалубки. Это незначительный технологический инцидент. В настоящее время все устранено, работы продолжаются. Инцидент никак не повлияет ни на график выполнения работ, ни на качество, - заверили в городской администрации.

Напомним, школа на улице Шекснинская на тысячу учеников возводится по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Ранее сообщалось, что для размещения школы-тысячника муниципалитет выделил территорию площадью свыше 25 тысяч квадратных метров в микрорайоне с плотной жилой застройкой. Здание возводится на участке, обеспеченном удобными подъездными путями.

По условиям муниципального контракта, в новой школе будут предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.

Видео: Влад Шевченко, ВКонтакте



