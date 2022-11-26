Видео: в Волгограде произошел инцидент на стройке школы-тысячника

Происшествия 26.11.2022 11:09
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26.11.2022 11:09
В Дзержинском районе Волгограда на стройке школы-тысячника на улице Шекснинская при заливке бетоном межэтажного перекрытия произошло обрушение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщают в местных пабликах.
- При заливке бетоном межэтажного перекрытия не выдержала опалубка и рухнула. Примерно 60 кубов бетона, тютю. Вроде никто не пострадал, - пишут очевидцы, публикуя видео инцидента. (Орфография и пунктуация автора сохранены – ред.).
В мэрии Волгограда прокомментировали ситуацию на строительной площадке школы.
- По сведениям подрядной организации, накануне на объекте при устройстве опалубки надломилась одна из стоек опалубки. Это незначительный технологический инцидент. В настоящее время все устранено, работы продолжаются. Инцидент никак не повлияет ни на график выполнения работ, ни на качество, - заверили в городской администрации.
Напомним, школа на улице Шекснинская на тысячу учеников возводится по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Ранее сообщалось, что для размещения школы-тысячника муниципалитет выделил территорию площадью свыше 25 тысяч квадратных метров в микрорайоне с плотной жилой застройкой. Здание возводится на участке, обеспеченном удобными подъездными путями.
По условиям муниципального контракта, в новой школе будут предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.
Видео: Влад Шевченко, ВКонтакте
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