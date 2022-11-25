Общество

Депутаты ГД защитят русский язык от иностранщины

Общество 25.11.2022 12:21
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25.11.2022 12:21


Комитет Государственной думы по науке и высшему образованию накануне поддержал законопроект о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. Проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке», внесенный российским правительством, члены Комитета обсудили с заместителем Министра просвещения России Татьяной Васильевой. 

– Законопроект направлен на защиту и поддержку русского языка как языка государствообразующего народа, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка, в том числе недопущение использования нецензурной лексики, противодействие злоупотреблению иностранными словами, – сообщает пресс-служба ГД со ссылкой на Татьяну Васильевну. 

Также отмечается, что цель законопроекта — государственная защита русского языка, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

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