Депутаты ГД защитят русский язык от иностранщины

Комитет Государственной думы по науке и высшему образованию накануне поддержал законопроект о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. Проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке», внесенный российским правительством, члены Комитета обсудили с заместителем Министра просвещения России Татьяной Васильевой.

– Законопроект направлен на защиту и поддержку русского языка как языка государствообразующего народа, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка, в том числе недопущение использования нецензурной лексики, противодействие злоупотреблению иностранными словами, – сообщает пресс-служба ГД со ссылкой на Татьяну Васильевну.

Также отмечается, что цель законопроекта — государственная защита русского языка, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.