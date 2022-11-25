Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплату









На серую зарплату сегодня согласились бы 40% волгоградцев. Такой вывод сделали аналитики SuperJob, опросившие представителей экономически активного населения, сообщает ИА «Высота 102».





Еще 35% заявили, что не приняли бы такие условия. Мужчины традиционно соглашаются на «серый» или «черный» доход чаще женщин (49% против 31%). Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (46%). Опрошенные с доходом менее 50 тысяч рублей более других лояльны к предложениям с серыми схемами (37%).





В целом по стране с июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда. В начале пандемии коронавируса россияне соглашались на нарушения трудового кодекса заметно чаще, чем сегодня.





Н апомним, получающие зарплату по серым схемам россияне рискуют остаться без пенсии, так как работодатели при таких условиях не выплачивают страховые взносы в бюджет. Однако, как следует из опросов, будущие пенсии часть волгоградцев не волнуют и они живут сегодняшним днем.



