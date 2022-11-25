Общество

Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплату

Общество 25.11.2022 08:41
0
25.11.2022 08:41



На серую зарплату сегодня согласились бы 40% волгоградцев. Такой вывод сделали аналитики SuperJob, опросившие представителей экономически активного населения, сообщает ИА «Высота 102».  

Еще 35% заявили, что не приняли бы  такие условия. Мужчины традиционно соглашаются на «серый» или «черный» доход чаще женщин (49% против 31%). Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (46%). Опрошенные с доходом менее 50 тысяч рублей  более других лояльны к предложениям с серыми схемами (37%).

В целом по стране с июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда. В начале пандемии коронавируса россияне соглашались на нарушения трудового кодекса заметно чаще, чем сегодня.

Напомним, получающие зарплату по серым схемам россияне рискуют остаться без пенсии, так как работодатели при таких условиях не выплачивают страховые взносы в бюджет. Однако, как следует из опросов,  будущие пенсии часть волгоградцев не волнуют  и они живут  сегодняшним днем. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.11.2022 09:32
Общество 25.11.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 08:05
Общество 25.11.2022 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 07:29
Общество 25.11.2022 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 20:19
Общество 24.11.2022 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 19:46
Общество 24.11.2022 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 18:47
Общество 24.11.2022 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 18:13
Общество 24.11.2022 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.11.2022 17:51
Общество 24.11.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 17:49
Общество 24.11.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 16:12
Общество 24.11.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 15:08
Общество 24.11.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 14:00
Общество 24.11.2022 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 13:42
Общество 24.11.2022 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 08:15
Общество 24.11.2022 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 22:32
Общество 23.11.2022 22:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:56
В Волгограде пенсионерка разбила голову в автобусеСмотреть фотографии
09:32
Массовые беспорядки в колонии Камышина подавили в ходе ученийСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованных из Волгоградской области отправили на полигоны ЮВОСмотреть фотографии
08:41
Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплатуСмотреть фотографии
08:05
Волгоградский Роспотребнадзор добился закрытия четырех сайтов по торговле табакомСмотреть фотографии
07:29
«И дожди не помеха»: на севере Волгограда назло непогоде и запретам тлеют тонны мусораСмотреть фотографии
20:30
В Волгоградской области мужчину нашли мертвым в лужеСмотреть фотографии
19:49
«Использовал спичку как подсветку»: школьник в Волгоградской области получил ожоги лица и глазСмотреть фотографии
19:46
Волгоградские концессии возглавил Дмитрий ЦыбульниковСмотреть фотографии
19:24
«Синара-Девелопмент» в Волгограде открыла продажи в ЖК «Университетский»Смотреть фотографии
18:47
Еще 7 км трассы Волгоград-Москва модернизировали для исключения лобовых ДТПСмотреть фотографии
18:13
Школьная столовая из Волгограда стала призером Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022»Смотреть фотографии
17:51
Депутаты облдумы согласовали Попкова на пост главы СпорткомитетаСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде трещина на Астраханском мосту поползла в разные стороныСмотреть фотографии
17:26
«Красный Октябрь» принял участие в форуме «Пром-Энерго-Волга’2022»Смотреть фотографии
16:55
«Выносил бойцов из-под огня»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО пограничникаСмотреть фотографии
16:20
Бочаров обозначил приоритеты волгоградского АПК на 2023 годСмотреть фотографии
16:12
В скандальной постройке в центре Волгограда открывается супермаркетСмотреть фотографии
15:59
Прокуратура Волгограда проверит расходование средств на ремонт Аллеи ГероевСмотреть фотографии
15:58
Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга для смартфоновСмотреть фотографии
15:08
В суд Волжского ушло дело о смертельном избиении у пивбараСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Впервые за 46 лет волгоградские аграрии собрали 7 млн тонн зернаСмотреть фотографии
13:50
МегаФон ускорил интернет на Черноморском побережьеСмотреть фотографии
13:42
Жители Котово Волгоградской области принимают грязевые ванны от «Водоканала»Смотреть фотографии
13:03
«Он старается держаться»: мобилизованный рабочий волгоградского предприятия получил тяжелое ранение в СВОСмотреть фотографии
12:31
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
Участникам СВО из Волгоградской области направили новое спецснаряжениеСмотреть фотографии
11:34
Рецидивиста осудили за разбой с пистолетом и электрошокером в «Золотом Ларце» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Силовики задержали волгоградца за экстремистские призывыСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области ищут замминистра на зарплату в 340 тысяч рублейСмотреть фотографии
 