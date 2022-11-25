Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплату

Общество 25.11.2022 08:41
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25.11.2022 08:41
На серую зарплату сегодня согласились бы 40% волгоградцев. Такой вывод сделали аналитики SuperJob, опросившие представителей экономически активного населения, сообщает ИА «Высота 102».
Еще 35% заявили, что не приняли бы такие условия. Мужчины традиционно соглашаются на «серый» или «черный» доход чаще женщин (49% против 31%). Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (46%). Опрошенные с доходом менее 50 тысяч рублей более других лояльны к предложениям с серыми схемами (37%).
В целом по стране с июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда. В начале пандемии коронавируса россияне соглашались на нарушения трудового кодекса заметно чаще, чем сегодня.
Напомним, получающие зарплату по серым схемам россияне рискуют остаться без пенсии, так как работодатели при таких условиях не выплачивают страховые взносы в бюджет. Однако, как следует из опросов, будущие пенсии часть волгоградцев не волнуют и они живут сегодняшним днем.
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