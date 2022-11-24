Центр Волгограда и еще в три района 25 ноября оставят без электричества









В Волгограде в пятницу, 25 ноября, на время проведения плановых работ на сетях в четырех районах будет приостановлена подача электричества. Отключения, по данным энергетиков, затронут Дзержинский, Центральный, Кировский и Красноармейский районы.





Света не будет с 10.00 до 12.00 в Центральном районе по следующим адресам:

ул. Чуйкова 11,

ул. Советская 14, 16,

ул. Аллея Героев 2.

Дзержинский район – с 09.00 до 17.00:

ул. Маршала Рыбалко 12а.

Красноармейский район – с 09.00 до 17.00:

ул. Компасная 17-35, 18-36,

ул. Штурманская 19-37, 16-36,

ул. Староладожская 15-37, 16-48,

ул. Гремяченская 39-61,

переулок Штурманский 5-15, 12.





Кировский район – с 09.00 до 17.00: