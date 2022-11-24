Центр Волгограда и еще в три района 25 ноября оставят без электричества

В Волгограде в пятницу, 25 ноября, на время проведения плановых работ на сетях в четырех районах будет приостановлена подача электричества. Отключения, по данным энергетиков, затронут Дзержинский, Центральный, Кировский и Красноармейский районы.
Света не будет с 10.00 до 12.00 в Центральном районе по следующим адресам:
- ул. Чуйкова 11,
- ул. Советская 14, 16,
- ул. Аллея Героев 2.
Дзержинский район – с 09.00 до 17.00:
Красноармейский район – с 09.00 до 17.00:
- ул. Компасная 17-35, 18-36,
- ул. Штурманская 19-37, 16-36,
- ул. Староладожская 15-37, 16-48,
- ул. Гремяченская 39-61,
- переулок Штурманский 5-15, 12.
Кировский район – с 09.00 до 17.00:
- ул. Астраханская 29-53, 36-56,
- ул. Достоевского 19-47, 18-40,
- ул. Добролюбова 35-49,
- ул. Молодежная 11-15, 2-30,
- ул. Шевченко 3-27, 4-30,
- ул. Луначарского 1-21, 2-22,
- ул. Декабристов 4-18,
- ул. Братская 5-33,
- ул. Кирова 50, 62.