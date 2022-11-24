Общество 24.11.2022 08:15
0
24.11.2022 08:15
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора не нашли отклонений в пробах воды, взятых из Волги и в городском водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в пробах воды с 14 ноября не фиксируются отклонения по микробиологическим, санитарно-химическим показателям. Также не обнаружено возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы.
Соответствует нормам и вода, отобранная в распределительной сети города, заверили в управлении. Ранее в некоторых пробах воды было выявлено несоответствие по микробиологии.
При этом процесс гиперхлорирования воды в городе продолжается. В случае ухудшения качества ресурса по запаху и цвету волгоградцев просят обращаться в Роспотребнадзор.
Напомним, мониторинг водных проб продолжается в Волгограде после аварии на канализационном коллекторе.
В Волгограде Сергей Сивоконь покинул концессии тепло- и водоснабжения23.11.2022 22:32
Общество 23.11.2022 22:32
С хозяина быка, разбившего машину под Волгоградом, взыскали 1,4 млн рублей23.11.2022 21:34
Общество 23.11.2022 21:34
Под Волгоградом акваторию водохранилища очистили от браконьерских сетей23.11.2022 20:54
Общество 23.11.2022 20:54
Стала известна дата окончания навигации на ВДСК23.11.2022 20:34
Общество 23.11.2022 20:34
Производители из глубинки накормят волгоградцев полезными деликатесами23.11.2022 20:26
Общество 23.11.2022 20:26
«Хотим дышать воздухом, а не бензином»: волгоградцы выступили против стройки магазинов в зеленой зоне23.11.2022 20:05
Общество 23.11.2022 20:05
В Волгограде не смогли отказаться от реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублей23.11.2022 18:18
Общество 23.11.2022 18:18
Ставил «Сильву» и «Летучую мышь»: в Волгограде 24 ноября простятся с бывшим главным балетмейстером музтеатра23.11.2022 17:01
Общество 23.11.2022 17:01
Трехдневный форум «ПромЭнергоВолга2022» начал работу в Волгограде23.11.2022 17:00
Общество 23.11.2022 17:00
В Волгограде подвели итоги мониторинга мер поддержки малого и среднего бизнеса23.11.2022 15:18
Общество 23.11.2022 15:18
«Сказали, санкции виноваты»: жители шести многоэтажек в Волгограде месяц ждут горячую воду23.11.2022 15:02
Общество 23.11.2022 15:02
Низовая метель затрудняет движение по трассе Волгоград – Москва23.11.2022 13:14
Общество 23.11.2022 13:14
Сотрудники МЧС учат волгоградских студентов эвакуироваться23.11.2022 12:41
Общество 23.11.2022 12:41
РУСАЛ дает возможность школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании23.11.2022 12:38
Общество 23.11.2022 12:38
Мать и дочь отравились угарным газом в Волгограде23.11.2022 12:21
Общество 23.11.2022 12:21