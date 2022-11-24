







Специалисты регионального управления Роспотребнадзора не нашли отклонений в пробах воды, взятых из Волги и в городском водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в пробах воды с 14 ноября не фиксируются отклонения по микробиологическим, санитарно-химическим показателям. Также не обнаружено возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы.





Соответствует нормам и вода, отобранная в распределительной сети города, заверили в управлении. Ранее в некоторых пробах воды было выявлено несоответствие по микробиологии.





При этом процесс гиперхлорирования воды в городе продолжается. В случае ухудшения качества ресурса по запаху и цвету волгоградцев просят обращаться в Роспотребнадзор.





Напомним, мониторинг водных проб продолжается в Волгограде после аварии на канализационном коллекторе.



