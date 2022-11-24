Общество

В волгоградском Роспотребнадзоре признали пригодной воду в Волге и в трубах

Общество 24.11.2022 08:15
0
24.11.2022 08:15



Специалисты регионального управления Роспотребнадзора не нашли отклонений в пробах воды, взятых из Волги и в городском водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в пробах воды с 14 ноября не фиксируются отклонения по микробиологическим, санитарно-химическим показателям. Также не обнаружено возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы. 

Соответствует нормам и вода, отобранная в распределительной сети города, заверили в управлении. Ранее в некоторых пробах воды было выявлено несоответствие по микробиологии. 

При этом процесс гиперхлорирования воды в городе продолжается. В случае ухудшения качества ресурса по запаху и цвету волгоградцев просят обращаться в Роспотребнадзор. 

Напомним, мониторинг водных проб продолжается в Волгограде после аварии на канализационном коллекторе. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.11.2022 22:32
Общество 23.11.2022 22:32
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 21:34
Общество 23.11.2022 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 20:54
Общество 23.11.2022 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 20:34
Общество 23.11.2022 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 20:26
Общество 23.11.2022 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 20:05
Общество 23.11.2022 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 18:18
Общество 23.11.2022 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 17:01
Общество 23.11.2022 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 17:00
Общество 23.11.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 15:18
Общество 23.11.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 15:02
Общество 23.11.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 13:14
Общество 23.11.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 12:41
Общество 23.11.2022 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2022 12:38
Общество 23.11.2022 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.11.2022 12:21
Общество 23.11.2022 12:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:30
Росстат: в Волгоградской области за неделю подорожали все виды топливаСмотреть фотографии
08:15
В волгоградском Роспотребнадзоре признали пригодной воду в Волге и в трубахСмотреть фотографии
07:16
Культурный шок: в Волгограде выкидывали бюджетные деньги на спектакли без зрителейСмотреть фотографии
22:32
В Волгограде Сергей Сивоконь покинул концессии тепло- и водоснабженияСмотреть фотографии
21:34
С хозяина быка, разбившего машину под Волгоградом, взыскали 1,4 млн рублейСмотреть фотографии
20:54
Под Волгоградом акваторию водохранилища очистили от браконьерских сетейСмотреть фотографии
20:34
Стала известна дата окончания навигации на ВДСКСмотреть фотографии
20:26
Производители из глубинки накормят волгоградцев полезными деликатесамиСмотреть фотографии
20:05
«Хотим дышать воздухом, а не бензином»: волгоградцы выступили против стройки магазинов в зеленой зонеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:33
Андрей Бочаров назвал пять задач развития промышленности региона на 2023 годСмотреть фотографии
18:18
В Волгограде не смогли отказаться от реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
17:26
Дело об обмане студентов филиала ВолГУ на 2,4 млн рублей дошло до судаСмотреть фотографии
17:14
Фермеров и 500 единиц техники привели в готовность на случай непогодыСмотреть фотографии
17:01
Ставил «Сильву» и «Летучую мышь»: в Волгограде 24 ноября простятся с бывшим главным балетмейстером музтеатраСмотреть фотографии
17:00
Трехдневный форум «ПромЭнергоВолга2022» начал работу в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградские аграрии перенимают опыт Кубани в питании растенийСмотреть фотографии
16:09
Арестован житель Волгоградской области, поджегший дом с бывшей женой и детьмиСмотреть фотографии
15:29
«Слепили из того, что было»: в Волгоградской области главу поселения судят за махинации при строительстве пожарного депоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В России число кибератак на контакт-центры увеличилось в десять разСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде подвели итоги мониторинга мер поддержки малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
15:02
«Сказали, санкции виноваты»: жители шести многоэтажек в Волгограде месяц ждут горячую водуСмотреть фотографии
14:12
Дело в отношении сотрудника МЧС передано следователям СКР в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:54
Депутат ГД Савченко спрогнозировал укрепление отношений между Волгоградской областью и ИраномСмотреть фотографии
13:14
Низовая метель затрудняет движение по трассе Волгоград – МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
13:09
Риту и Зиту осудили за серию краж из магазинов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом разыскивают сбившего насмерть пешехода водителяСмотреть фотографии
12:41
Сотрудники МЧС учат волгоградских студентов эвакуироватьсяСмотреть фотографии
12:38
РУСАЛ дает возможность школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компанииСмотреть фотографии
12:38
«Грозился взорвать машины»: в райцентре Волгоградской области неадекватный мужчина устроил переполохСмотреть фотографии
12:21
Мать и дочь отравились угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
 