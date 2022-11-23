Общество

В Волгограде подвели итоги мониторинга мер поддержки малого и среднего бизнеса

Общество 23.11.2022 15:18
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23.11.2022 15:18


В Волгограде подвели итоги мониторинга государственных и муниципальных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который проводился в рамках проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство». В ходе исследования, сообщает ИА «Высота 102», были опрошены как эксперты, так и представители бизнеса. Представители предпринимательского сообщества могли не только оставить отзывы о действующих мерах поддержки, но и высказали свои пожелания. 

Напомним, что программа господдержки предпринимателей реализуется в Волгоградской области с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Задачей исследования было узнать, доходит ли помощь до бизнесменов и как они оценивают эту поддержку.

Анализ результатов исследования показал, что все опрошенные предприниматели пользуются какой-либо из более чем 100 форм   государственной поддержки, действующих в регионе, – сообщил итоги мониторинга региональный координатор партпроекта, депутат Волгоградской городской Думы Иосиф Ефремов. – Кроме того, в ряде районов, к примеру, Алексеевском, Урюпинском, Серафимовичском, Светлоярском, Кумылженском, Еланском, Дубовском и других действуют муниципальные программы поддержки бизнеса. 

Эксперты пришли к выводам, что наибольшей популярностью в Волгоградской области пользуются меры льготного кредитования и субсидирования процентной ставки. Кроме того, востребованы гранты и имущественная поддержка. Социальные предприниматели высоко оценили услуги, оказываемые Центром «Мой бизнес» и Региональным центром инжиниринга.

Кроме сбора отзывов, в ходе опроса предпринимателей опрашивали по вопросам совершенствования и развития форм государственной поддержки. Волгоградские предприниматели предложили сосредоточиться на оказании содействия тем, кто работает в приоритетных отраслях, позволяющих организовать конкурентноспособные бизнес-процессы и повысить импортонезависимость российской экономики. Особое внимание, по мнению бизнесменов, необходимо уделить поддержке современных IT-технологий и автоматизации производственных процессов. 

Указали предприниматели и на проблемы, с которыми сталкиваются в работе. Так шла речь о необходимости сокращения сроков рассмотрения заявок на льготные кредиты, увеличения размера госгарантий по кредитам. Социальные предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, хотели бы иметь более низкую ставку по налогу. Также поставлен вопрос острого кадрового голода и необходимости государственной поддержки, возможно, на условиях софинансирования, подготовки квалифицированных кадров для работы в сфере малого и среднего предпринимательства.

Итоги мониторинга выявили высокую востребованность региональных мер поддержки в бизнес-среде, – прокомментировал выводы исследования Иосиф Ефремов. – Полученные результаты будут использованы для совершенствования имеющихся и выработки новых форм помощи.

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