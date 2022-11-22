Общество

ФСБ предлагает волгоградцам от 16 до 22 лет подумать о будущем

Общество 22.11.2022 13:59
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22.11.2022 13:59


Управление ФСБ России по Волгоградской области объявило о наборе кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в Москве, Голицыно, Калининграде и Анапе.   

– В качестве кандидатов для поступления в институты рассматриваются лица мужского пола с образованием не ниже среднего, в том числе учащиеся 11 классов средних школ, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области, – рассказали в региональном управлении. – Кандидаты должны иметь постоянную регистрацию в регионе и соответствовать требованиям по образованию, возрасту, здоровью и психофизиологическим качествам, а также уровню физической подготовленности.

Уточняется, что заявки рассматриваются от волгоградцев – граждан РФ – в возрасте от 16 до 22 лет включительно. Это могут быть кандидаты как не проходившие военную службу, так и прошедшие военную службу, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту – до достижения ими возраста 24 лет.

Подготовка специалистов в институтах ведется в соответствии с ФГОС высшего и среднего профессионального образования по специальностям: «Пограничная деятельность», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». Продолжительность обучения: высшее – до 5 лет, среднее – до 3 лет, – сообщают в УФСБ России по Волгоградской области. – В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание.

Курсанты института проживают в просторных, уютных помещениях, отремонтированных с применением современных отделочных материалов, и находятся на полном государственном обеспечении.

Граждане, желающие поступить в пограничные институты ФСБ России, должны обратиться до 1 марта 2023 года в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефонам: 8 (8442) 30-12-25, 8 (8442) 30-12-27. 

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