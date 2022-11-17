Общество

Снег с дождем и шквалистый ветер: в Волгоградской области к выходным похолодает до -4 °С

Общество 17.11.2022 21:02
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17.11.2022 21:02


В Волгоградской области к выходным ожидаются ночные заморозки до -4 °С. Как сообщает ИА «Высота 102», температура опустится ниже нуля в ночь на субботу. 

— В субботу, 19 ноября, по региону облачно с прояснениями. В дневные часы вероятны дожди, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, — рассказали информагентству синоптики. —  Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западного направления с порывами ночью и утром до 8-13 м/с. Ночью по области -4...+1 °С, днем 0...+5 °С.

В воскресенье, 20 ноября, в Волгоградской области в ночные часы ожидается дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью за окном -2...+3 °С, в отдельных южных районах воздух прогреется до +8 °С. Днем +2...+7 °С, местами до +10 °С.

Завтра, 18 ноября в регионе установится облачная погода. Не исключены дожди. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный с порывами до 17-22 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0...+5 °С, днем +3...+8 °С, в отдельных южных районах до +10 °С.   

В Волгограде на выходных небольшой минус ночью, туман и дожди. 

— В субботу, 19 ноября, в областной столице днем вероятен небольшой дождь. В ночные и утренние часы туман, — добавили в Волгоградском гидрометцентре. —  Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ночью в городе-герое -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.  

В воскресенье, 20 ноября, областной центр ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, утром туман. Ветер южного направления 6-11 м/с. Температура воздуха в ночной период +2...+4 °С, после обеда +7...+9 °С.

Завтра в Волгограде дождь и южный ветер. Утром и днем его скорость составит 17-22 м/с. Ночью в городе на Волге +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.   

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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