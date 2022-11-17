«Без дефицита не получилось»: облдума приняла бюджет Волгоградской области на 2023 год

Общество 17.11.2022 13:42
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17.11.2022 13:42
Сегодня Волгоградская областная дума приняла в первом чтении проект главного финансового документа региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном парламенте, в будущем году финансисты прогнозируют доходы в размере 153,8 миллиарда рублей, тогда как расходы запланированы в сумме 160 миллиардов. То есть дефицит бюджета составит 6,2 миллиарда рублей.
Тем не менее, подчеркнули в областной думе, документ направлен в первую очередь на выполнение в полном объеме принятых областью обязательств, а также реализацию национальных и региональных проектов развития.
В частности, предусмотрены средства на увеличение с 1 января 2023 года МРОТ и индексацию зарплаты бюджетникам. По-прежнему в центре внимания остается поддержка материнства и детства. В частности, продолжится реализация таких мероприятий, как предоставление компенсации части родительской платы за содержание детей от одного года до семи лет в муниципальных образовательных учреждениях, организация бесплатного горячего питания школьников 1-4 классов, создание в образовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и т.д.
В основной финансовый документ региона включены и дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Это и освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, обеспечение детей мобилизованных граждан, обучающихся в 5–11 классах, бесплатным горячим питанием, содействие в оформлении мер социальной поддержки, оказании юридической помощи, поиске подходящей работы, прохождении профессионального обучения и др.
Значительные средства заложены на образование и здравоохранение. Так, на государственную программу «Развитие образования в Волгоградской области» в следующем году планируется направить 32 млрд рублей, на программу «Развитие здравоохранения Волгоградской области» - 30,6 млрд рублей. В полном объеме предусмотрены средства на медицинское страхование неработающего населения - 12,2 млрд рублей. Свыше 1,9 млрд рублей выделят на льготное лекарственное обеспечение.
Будут профинансированы в будущем году работы по реконструкции таких знаковых для региона культурных объектов, как Театр юного зрителя, здание Центрального универмага, ЦКЗ, Новый экспериментальный театр, планетарий, кинотеатр «Победа», а также по строительству Центра культурного развития в городе Михайловка. На эти цели в бюджете предусмотрено около 1,2 млрд рублей. Продолжится ремонт сельских ДК.
Объем дорожного фонда Волгоградской области на очередной финансовый год составит 21,2 млрд. На мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется направить 12,4 млрд рублей. В том числе, продолжится строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. 264 млн рублей будет выделено на реализацию программы по модернизации освещения улично-дорожной сети населенных пунктов региона, 300 млн рублей – на ремонт внутриквартальных дорог областного центра.
Продолжится в будущем году поддержка сельхозпроизводителей, малого и среднего предпринимательства, промышленного сектора.
Также предусмотрены в бюджете средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан – участников ипотечных программ, обманутых дольщиков, переселенцев из аварийного жилищного фонда и т.д. В частности, более 812 млн рублей заложено на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Продолжится финансовая помощь муниципалитетам. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений и субсидий на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2023 году составит свыше 3 млрд рублей. 340 млн рублей будет направлено на реализацию местных инициатив жителей, 150 млн рублей – на обеспечение муниципальных образований специализированной техникой, 100 млн рублей – на решение вопросов, связанных с содержанием автодорог местного значения.
Справка. На 2024 год доходы областного бюджета прогнозируются в размере 154,2 млрд рублей, расходы – 151,2 млрд рублей, профицит – 3 млрд рублей. На 2025 год доходы планируются в объеме 142,3 млрд рублей, расходы – 136,5 млрд рублей, профицит – 5,8 млрд млрд рублей.
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