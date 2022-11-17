Общество

«Без дефицита не получилось»: облдума приняла бюджет Волгоградской области на 2023 год

Общество 17.11.2022 13:42
0
17.11.2022 13:42



Сегодня Волгоградская областная дума приняла в первом чтении проект главного финансового документа региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как сообщили  ИА «Высота 102» в региональном парламенте, в будущем году финансисты прогнозируют доходы в размере 153,8 миллиарда рублей, тогда как расходы запланированы в сумме 160 миллиардов. То есть дефицит бюджета составит 6,2 миллиарда рублей. 

Тем не менее, подчеркнули в областной думе, документ направлен в первую очередь на выполнение в полном объеме принятых областью обязательств, а также реализацию национальных и региональных проектов развития.
В частности, предусмотрены средства на увеличение с 1 января 2023 года МРОТ и индексацию зарплаты бюджетникам. По-прежнему в центре внимания остается поддержка материнства и детства. В частности, продолжится реализация таких мероприятий, как предоставление компенсации части родительской платы за содержание детей от одного года до семи лет в муниципальных образовательных учреждениях, организация бесплатного горячего питания школьников 1-4 классов, создание в образовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и т.д. 

В основной финансовый документ региона включены и дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Это и освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, обеспечение детей мобилизованных граждан, обучающихся в 5–11 классах, бесплатным горячим питанием, содействие в оформлении мер социальной поддержки, оказании юридической помощи, поиске подходящей работы, прохождении профессионального обучения и др.

Значительные средства заложены на образование и здравоохранение. Так, на государственную программу «Развитие образования в Волгоградской области» в следующем году планируется направить 32 млрд рублей, на программу «Развитие здравоохранения Волгоградской области» - 30,6 млрд рублей. В полном объеме предусмотрены средства на медицинское страхование неработающего населения - 12,2 млрд рублей. Свыше 1,9 млрд рублей выделят на льготное лекарственное обеспечение.

Будут профинансированы в будущем году работы по реконструкции таких знаковых для региона культурных объектов, как Театр юного зрителя, здание Центрального универмага, ЦКЗ, Новый экспериментальный театр, планетарий, кинотеатр «Победа», а также по строительству Центра культурного развития в городе Михайловка. На эти цели в бюджете предусмотрено около 1,2 млрд рублей. Продолжится ремонт сельских ДК.  

Объем дорожного фонда Волгоградской области на очередной финансовый год составит 21,2 млрд. На мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется направить 12,4 млрд рублей. В том числе, продолжится строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. 264 млн рублей будет выделено на реализацию программы по модернизации освещения улично-дорожной сети населенных пунктов региона, 300 млн рублей – на ремонт внутриквартальных дорог областного центра.

Продолжится в будущем году поддержка сельхозпроизводителей, малого и среднего предпринимательства, промышленного сектора.

Также предусмотрены в бюджете средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан – участников ипотечных программ, обманутых дольщиков, переселенцев из аварийного жилищного фонда и т.д. В частности, более 812 млн рублей заложено на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Продолжится финансовая помощь муниципалитетам. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений и субсидий на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2023 году составит свыше 3 млрд рублей. 340 млн рублей будет направлено на реализацию местных инициатив жителей, 150 млн рублей – на обеспечение муниципальных образований специализированной техникой, 100 млн рублей – на решение вопросов, связанных с содержанием автодорог местного значения.

Справка. На 2024 год доходы областного бюджета прогнозируются в размере 154,2 млрд рублей, расходы – 151,2 млрд рублей, профицит – 3 млрд рублей. На 2025 год доходы планируются в объеме 142,3 млрд рублей, расходы – 136,5 млрд рублей, профицит – 5,8 млрд млрд рублей.        

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.11.2022 13:15
Общество 17.11.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 12:53
Общество 17.11.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 11:26
Общество 17.11.2022 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 09:18
Общество 17.11.2022 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 07:59
Общество 17.11.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 21:16
Общество 16.11.2022 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 19:24
Общество 16.11.2022 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 16:19
Общество 16.11.2022 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 14:49
Общество 16.11.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 13:59
Общество 16.11.2022 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 13:34
Общество 16.11.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 13:23
Общество 16.11.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 12:36
Общество 16.11.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 11:23
Общество 16.11.2022 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2022 11:07
Общество 16.11.2022 11:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:42
«Без дефицита не получилось»: облдума приняла бюджет Волгоградской области на 2023 годСмотреть фотографии
13:15
Волгоградского школьника наградили медалью за помощь попавшему под электричку подросткуСмотреть фотографии
13:07
ПСБ в Волгограде поддержит участие регионального отделения СоюзМаш в промышленном форумеСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде за миллиард спроектируют и построят новую школу на улице БардинаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградца оправдали по делу о смерти чиновника из-за ревностиСмотреть фотографии
12:14
Полицейские возбудили дело по фиктивному ремонту спорткомплекса под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:43
Депутаты отметили серьезный подход к подбору кадров в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
11:43
Волгоградские полицейские вернули убежавшего во взрослую жизнь подростка мамеСмотреть фотографии
11:26
«Что еле-еле тащилось, должно побежать»: эксперты оценили перспективы Попкова на посту главы СпорткомитетаСмотреть фотографии
11:08
Мобилизованных волгоградцев учат копать и минировать на тренажерахСмотреть фотографии
10:43
Волгоградская область попросила еще денег на переселение из аварийного жильяСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде парализовавшее поселок Ангарский утреннее ДТП попало на видеоСмотреть фотографии
10:13
В подвале дома на улице Библиотечной в Волгограде нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде на автостоянке дотла выгорела фура. Еще одна обгорела частичноСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде на Ангарском из-за ДТП со скорой автомобили встали в глухую пробкуСмотреть фотографии
08:45
Как прокачать связь на смартфоне? 4 технологических решения от билайнаСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде место уволенного Александра Глинянова займет борец с коррупциейСмотреть фотографии
07:59
На часть территории Волгоградской области пришла зимаСмотреть фотографии
07:40
Дизтопливо в Волгоградской области подорожало за неделю на 15 копеекСмотреть фотографии
21:16
В оранжерее Волжского вырастили 30 тысяч цветов для бала хризантемСмотреть фотографии
20:36
Отец троих детей осужден в Волгограде за сбор экстремистской библиотекиСмотреть фотографии
20:18
«Ее же никто не любил»: у жительницы Котово изъяли двоих детей за побои, а она ждет третьегоСмотреть фотографии
19:43
Новые тарифы на электроэнергию для жителей Волгоградской области утвердят 18 ноябряСмотреть фотографии
19:24
Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Волгоградской области в ночь на 17 ноябряСмотреть фотографии
18:03
Напавший с ножом на 20-летнюю волгоградку наркоман может избежать наказанияСмотреть фотографии
17:29
Двое жителей Волгоградской области планировали разделить на двоих полкило марихуаныСмотреть фотографии
16:51
В волгоградской больнице скончался сбитый КАМАЗом 73-летний мужчинаСмотреть фотографии
16:19
«Папа — это легенда»: в Волгограде фронтовик Михаил Терещенко отмечает столетиеСмотреть фотографии
15:37
ВТЗ принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»Смотреть фотографии
15:27
«А так – потребители»: в российские школы хотят вернуть трудовое воспитаниеСмотреть фотографии
 