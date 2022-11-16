В оранжерее Волжского вырастили 30 тысяч цветов для бала хризантем

Общество 16.11.2022 21:16
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16.11.2022 21:16
Самый популярный в Волгоградской области цветочный фестиваль – "Бал хризантем" – пройдет в этом году в Волжской оранжерее регионального ботанического сада с 20 по 27 ноября.
Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, специально к празднику специалистами учреждения выращено более 30 тысяч черенков хризантем. Познакомиться с популярными, а также новыми сортами можно будет во время специально организуемых экскурсий.
Тему фестиваля в этом году сотрудники ботанического сада обозначили так: "Путешествие во времени: из сказки - в XXI век". Она найдет отражение в праздничном оформлении оранжереи. Руками флористов из живых цветов будут созданы сказочные бальные платья, сделать фото в которых смогут все желающие. В декоре создаваемых фотозон сказочные сюжеты будут сочетаться с элементами урбанистического стиля. А для юных гостей фестиваля флористы из хризантем создадут сказочную русскую чудо-печку.
Посетить главный цветочный праздник года можно будет без предварительной записи, начиная с воскресенья, в течение всей следующей недели. Напомним, оранжерея Волгоградского регионального ботанического сада расположена по адресу: г.Волжский, ул.Набережная, 2Л, телефон: 8 (8443) 41-60-11.
По традиции, полюбоваться на великолепие хризантем самых разных цветов и оттенков приезжают не только волжане, но и волгоградцы, а также жители других районов области. Поклонники этих цветов с удовольствием фотографируются в оранжерее и редко кто уходит без букета из свежих растений.
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