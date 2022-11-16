Андрей Бочаров поздравил со 100-летием ветерана Михаила Терещенко

В Волгограде сегодня, 16 ноября, свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, кавалер пяти орденов «Красной звезды» Михаил Васильевич Терещенко. Почетного гражданина Волгоградской области по телефону этим утром поздравил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона пожелал волгоградцу здоровья и поблагодарил за сохранение исторической правды.

В администрации Волгоградской области уточняют, что Михаил Васильевич родился в Белгородской области. С 1940 года служил в рядах Красной Армии, а во время Великой Отечественной участвовал в обороне Москвы, форсировании Днепра, освобождении Киева, Львова, Праги, прошел с боями Польшу, форсировал Вислу и Одер.

7 ноября 1941 года Михаил Терещенко участвовал в Параде на Красной Площади. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», орденами Отечественной войны I и II степени.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»