В Волгограде Дзержинский районный суд отправил до 6 января в СИЗО гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в изнасиловании женщины возле Казачьего рынка в Жилгородке. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе суда.

– Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 06.01.2023 года, – сообщили в суде информагентству. – Мужчина подозревается по ст.131 УК РФ (п. «б» ч.2 ) и ст.132 УК РФ (п. «б» ч.2 ) – совершение насильственных действий сексуального характера, сопряженных с угрозой убийством.

Напомним, что 35-летняя жительница Волгограда вечером 5 ноября, находясь на улице Краснополянской, подверглась нападению со стороны подозреваемого. Угрожая убийством, злоумышленник надругался над волгоградкой и скрылся с места происшествия.

Задержать насильника удалось в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, что заседание в суде проходило с привлечением переводчика.

