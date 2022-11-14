В Дзержинском районе Волгограда к 17 ноября смонтируют 10 портретов участников Великой Отечественной войны. Как стало известно ИА «Высота 102», масштабные изображения разместят вдоль проспекта имени Жукова.

— Ветераны Дзержинского района выступили с инициативой оформить торцевые части домов, выходящие на проспект Жукова портретами наших героев Сталинградской победы, — рассказал информагентству председатель совета ветеранов Волгограда Александр Струков. — Совсем скоро мы будем отмечать контрнаступление советских войск под Сталинградом. К таким праздничным датам и приурочена эта акция. В дальнейшем — плакаты останутся на своих местах. Приезжающие в Волгоград иностранные туристы и жители других регионов России смогут увидеть и вспомнить имена известных на весь мир полководцев и солдат, ковавших нашу общую победу.

Уже смонтированы портреты маршала СССР Георгия Жукова, героя ВОВ Михаила Паникахи, ценой собственной жизни остановившего немецкий танк, Якова Павлова — командира группы бойцов, оборонявшей 58 суток знаменитый на весь мир жилой дом в Сталинграде, Александра Родимцева — командира 13-й гвардейской стрелковой дивизии, особо отличившейся в Сталинградской битве.

— До конца недели появятся портреты Иосифа Сталина, Василия Зайцева, Василия Чуйкова, Михаила Шумилова, Александра Василевского, — пообещал Струков.

Представитель ветеранского сообщества особ подчеркнул, что и после юбилея победы в Сталинградской битве, портеры будут украшать город-герой Волгоград.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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