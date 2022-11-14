В Волгоградской области в сентябре 2022 года меньше рожали и реже умирали









В Волгоградской области продолжают фиксировать тенденции снижения рождаемости и смертности. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, так, в сентябре 2022 года в регионе на свет появились 1552 ребенка. За аналогичный период прошлого года новорожденных было больше – 1793 малыша. Снижение темпов рождаемости составило 13,4%.





В ЮФО лишь в одном регионе – Адыгее – наблюдался рост темпов рождаемости, хотя и небольшой – 1,7%. А хуже всего ситуация с рождаемостью в Севастополе – здесь количество новорожденных снизилось на 17,3%.





В то же время в Волгоградской области продолжает падать смертность – это, как ранее сообщалось, связано с практически полным окончанием волны коронавируса. Так, в сентябре этого года в регионе умерли 2772 человека, а в первом осеннем месяце прошлого года из жизни ушли 4384 человека. Снижение смертности в регионе составило 33,8%.





В Южном федеральном округе заметнее всего снизилась смертность в Калмыкии – на 42,1%. А Севастополь вновь отличился самыми низкими темпами снижения этого демографического показателя – всего 19,8%.



