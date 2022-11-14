В Волгоградской области в сентябре 2022 года меньше рожали и реже умирали

Общество 14.11.2022 08:23
0
14.11.2022 08:23
В Волгоградской области продолжают фиксировать тенденции снижения рождаемости и смертности. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, так, в сентябре 2022 года в регионе на свет появились 1552 ребенка. За аналогичный период прошлого года новорожденных было больше – 1793 малыша. Снижение темпов рождаемости составило 13,4%.
В ЮФО лишь в одном регионе – Адыгее – наблюдался рост темпов рождаемости, хотя и небольшой – 1,7%. А хуже всего ситуация с рождаемостью в Севастополе – здесь количество новорожденных снизилось на 17,3%.
В то же время в Волгоградской области продолжает падать смертность – это, как ранее сообщалось, связано с практически полным окончанием волны коронавируса. Так, в сентябре этого года в регионе умерли 2772 человека, а в первом осеннем месяце прошлого года из жизни ушли 4384 человека. Снижение смертности в регионе составило 33,8%.
В Южном федеральном округе заметнее всего снизилась смертность в Калмыкии – на 42,1%. А Севастополь вновь отличился самыми низкими темпами снижения этого демографического показателя – всего 19,8%.
Губернатор Бочаров поручил подготовить регион к обледенению14.11.2022 11:34
Общество 14.11.2022 11:34
Волгоградцы просят передать дело об «убийстве» троллейбусов в центральный аппарат СК РФ14.11.2022 10:22
Общество 14.11.2022 10:22
В Волгоградской области у караоке-клуба полуголый мужчина устроил бойню: видео14.11.2022 07:47
Общество 14.11.2022 07:47
Волгоградские студенты отправили на остров гумпомощь мобилизованным13.11.2022 18:32
Общество 13.11.2022 18:32
Жители Волгограда увидели редкое природное явление13.11.2022 17:20
Общество 13.11.2022 17:20
«Быть воином — жить вечно»: опубликованы редкие кадры с командиром ЧВК «Вагнер» Алексеем Нагиным13.11.2022 15:54
Общество 13.11.2022 15:54
Волгоградец из МГЕР Даниил Грунин по повестке отправился в зону СВО13.11.2022 14:24
Общество 13.11.2022 14:24
Подземный фонтан топит территорию облпрокуратуры в Волгограде13.11.2022 13:57
Общество 13.11.2022 13:57
Был в синей куртке с капюшоном: в Волгограде пятые сутки ищут пропавшего 15-летнего подростка13.11.2022 08:49
Общество 13.11.2022 08:49
Снег и штормовой ветер: на Волгоградскую область надвигается резкое похолодание13.11.2022 08:03
Общество 13.11.2022 08:03
Ураган до 22 метров в секунду обрушится на Волгоградскую область 13 ноября12.11.2022 20:34
Общество 12.11.2022 20:34
Житель Волгоградской области сам залатал яму, разбив в ней бампер12.11.2022 19:03
Общество 12.11.2022 19:03
Банк «Открытие»: 79% жителей ЮФО считают, что страна сможет заместить иностранные технологии12.11.2022 15:24
Общество 12.11.2022 15:24
В Волгоград прилетел министр РФ Максим Решетников12.11.2022 09:54
Общество 12.11.2022 09:54
«Лошадей уже не надо»: детям из шести хуторов Волгоградской области вернули школьный автобус12.11.2022 07:48
Общество 12.11.2022 07:48