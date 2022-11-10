В Волгограде около памятника самолету изменят схему движения

Общество 10.11.2022 14:00
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10.11.2022 14:00
Внесены изменения в схему движения на перекрестке улиц Новосокольнической и Качинцев в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, 28 ноября здесь меняется приоритетность движения автотранспорта. Главной дорогой станет проезд, напрямую соединяющий ул. Качинцев с ул. Московской, а транспорт, двигающийся в сторону памятника «МИГ21» и от него, будет обязан уступить дорогу.
Новая схема движения повысит безопасность и пропускную способность участка, в том числе для общественного транспорта, считают в мэрии. В ближайшее время МБУ «Северное» установит на перекрестке соответствующие знаки, которые до момента изменения схемы проезда будут оставаться закрытыми, а ставшие неактуальными знаки - демонтируют. Все изменения в части соблюдения требований и нормативов безопасности дорожного движения согласованы с ОГИБДД УМВД России по Волгограду.
Ранее улицу Качинцев отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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