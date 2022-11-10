В Волго-Ахтубинской пойме нашли емкости с неизвестным веществом

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области местный житель обнаружил сваленные в кучу стеклянные емкости с неизвестным веществом. Стихийная свалка образовалась на берегу реки Ахтуба.

— Вчера с семьей выехали на природу. На берегу обнаружили вот такую свалку непонятных препаратов. Большинство емкостей с содержимым не вскрывались, хотя были и разбитые. Какого-то специфического запаха мы не почувствовали. Все это безобразие находится в Волго-Ахтубинской пойме, — рассказал информагентству местный житель, представившийся Андреем.

По словам мужчины, гора стеклянных флаконов располагается почти у самой воды недалеко от турбазы «Афина».

— Судя по состоянию этикеток, эти емкости вполне могли пережить зиму. Выбросили их явно не вчера и не позавчера. Видно, что быстро приехали и сгрузили. Особо никто не прикапывал и не маскировал, — заключает наш собеседник.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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