Общество 09.11.2022 19:28
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09.11.2022 19:28
В Волгограде выявили несоответствие пробы воды микробиологическим показателям, отобранной в ГКСУ СО «Волгоградский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лучик». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, пробы были взяты 3,4,5, 6 и 7 ноября. Плохая вода оказалась в пробе от 5 ноября. Учреждению было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. В остальных пробах несоответствий по микробиологическим показателям не выявлено.
Исследование воды проводилось в рамках мониторинга качества ресурса из источника водоснабжения и распределительной сети питьевого водоснабжения, которое проводит ведомство после аварии на канализационном коллекторе.
Случаев групповой и вспышечной инфекционной заболеваемости не зарегистрировано, подчеркнули в ведомстве. При этом продолжается иммунизация по эпидемическим показаниям контингентов групп риска (работников, участвующих в ликвидации аварии, работников социальных и медицинских организаций, сотрудников, оказывающих услуги организации общественного питания).
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