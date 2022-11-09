Под Волгоградом мобилизованные в бронежилетах стреляли холостыми









Разведывательные подразделения, состоящие из мобилизованных военнослужащих, проходят подготовку по ведению боя в городских условиях в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, практические действия проходят в учебном центре Министерства обороны Российской Федерации. По замыслу тренировок разведывательные группы отрабатывают способы ведения боя в условиях ограниченного пространства.





Военнослужащие, призванные из запаса, действуют как поодиночке, так и в составе малых тактических групп. Разведчики отрабатывают скрытное проникновение в помещения для обезвреживания условного противника внутри зданий.





Перед практическими занятиями резервистов обучили основным азам боевой подготовки, а также одиночной общевойсковой подготовки.





Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, обучение проводится с использованием холостых боеприпасов и средств имитации. Мобилизованные оснащены также средствами бронезащиты.



