Под Волгоградом мобилизованные в бронежилетах стреляли холостыми

Общество 09.11.2022 13:17
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09.11.2022 13:17
Разведывательные подразделения, состоящие из мобилизованных военнослужащих, проходят подготовку по ведению боя в городских условиях в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, практические действия проходят в учебном центре Министерства обороны Российской Федерации. По замыслу тренировок разведывательные группы отрабатывают способы ведения боя в условиях ограниченного пространства.
Военнослужащие, призванные из запаса, действуют как поодиночке, так и в составе малых тактических групп. Разведчики отрабатывают скрытное проникновение в помещения для обезвреживания условного противника внутри зданий.
Перед практическими занятиями резервистов обучили основным азам боевой подготовки, а также одиночной общевойсковой подготовки.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, обучение проводится с использованием холостых боеприпасов и средств имитации. Мобилизованные оснащены также средствами бронезащиты.
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