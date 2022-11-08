Общество

Волгоградцы ищут рабочих у котлована с оголенными трубами и кипятком

Общество 08.11.2022 14:16
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08.11.2022 14:16



Пугающие коммунальные пейзажи наблюдают несколько дней в своем дворе жители девятиэтажного дома №54 по улице Рокоссовского в Волгограде.
Мы уже месяц живем без горячей воды. В воскресенье, 6 ноября, приехали коммунальщики и раскопали трубы. Бросили все и уехали, – рассказала ИА «Высота 102» жительница девятиэтажки Елена. – Огромные ямы, из них идет пар, никаких ограждений не выставлено, рабочих и близко нет. 



Волгоградка утверждает, что звонила в приемную мэра и его заместителя, в УК и «Концессии теплоснабжения». По словам женщины, везде отвечают одно:  ведутся работы.



– По телефону меня уверяют, что аварийные бригады на месте, работают. Называют даже время ликвидации – сегодня в 20.00. Вышла во двор, а там никого. Обошла котлован со всех сторон – никого. Увидела только школьников, которые стоят на краю котлована. А где эти невидимые рабочие, непонятно, – возмущается местная жительница.



В ООО «Концессии теплоснабжения» сообщили, что на трубопроводе горячего водоснабжения по улице Рокоссовского, 54 произошло технологическое нарушение. 



После локализации места повреждения, прибывшая к месту ремонтная бригада, выставила ограждения и произвела подготовительные земляные работы для дальнейших восстановительных работ, – прокомментировали ситуацию в компании. – На период устранения технологического нарушения подача ресурса осуществляется на пониженном давлении. В ближайшее время по указанному адресу специалисты ресурсоснабжающей организации повторно выставят ограждения и проведут работы по восстановлению целостности водопровода.
Фото жителей дома 

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