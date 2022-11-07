Первые срочники из Волгоградской области отправились на службу

В Волжском проводили 15 молодых людей, призванных на срочную военную службу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, часть из них будет служить в ракетных войсках, некоторые – в железнодорожных, остальные – в сухопутных. Военком Волжского Сергей Карпов заверил, что ни один из срочников не будет направлен в зону СВО, как и заявляли ранее президент и министр обороны.

Всего в Волжском призывную комиссию в этом году пройдет около полутора тысячи человек. 300 из них будут призваны на срочную службу. Волжане, рассказали в мэрии, будут отдавать воинский долг родине в том числе в научных ротах и в президентском полку.

Напомним, в этом году осенний призыв начался на месяц позже и стартовал 1 ноября. Продлится он до 31 декабря 2022 года.