31-летний Александр Скрипкин из Волгограда вот уже больше месяца пытается доказать, что он не подходит под мобилизацию, так как пережил тяжелую черепно-мозговую травму после прохождения срочной службы. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец, 22 сентября он получил повестку, в которой мужчине предписывалось прибыть в военкомат Советского района 23 сентября с вещами.

– Не скрываясь я на следующий день прибыл в военкомат. Так как у меня была открытая черепно-мозговая травма и я постоянно наблюдаюсь у специалистов, я написал заявление на прохождение ВВК для смены категории годности, тем более, что у меня уже была третья группа инвалидности и служить я, конечно, уже не могу, – говорит Александр.





По словам мужчины, проходить военно-врачебную комиссию его отправили в военкомат Ворошиловского района.

– Туда я приехал 29 сентября, взяв с собой все подтверждающие медицинские документы, – вспоминает Александр. – И вот тут началось самое интересное. Я прошел несколько врачей, которые поставили мне категорию годности «Д» и сказали, что я вообще не подхожу для военной службы. Однако после того, как эти врачи зашли в кабинет терапевта, где, вероятно, находился председатель ВВК, ранее поставленную запись об изменении категории на «Д» они замазали и выдали мне направление на обследование по месту жительства.

Как утверждает Александр, после того, как он прошел врачей по месту жительства, ранее поставленные ему диагнозы подтвердились, к тому же было выявлено ухудшение состояния здоровья, в связи с чем ему выдали направление на медико-социальную экспертизу для рассмотрения вопроса об установлении группы инвалидности.





– Со всеми заключениями я снова поехал в военкомат для дальнейшего прохождения ВВК. Часть врачей к тому времени там уже сменилась. Они, осмотрев заключения, выданные мне по месту жительства, тоже зашли в кабинет терапевта, после чего поставили мне категорию "В". А одна из докторов, которая поставила категорию "Д", после посещения того же кабинета терапевта просто исправила "Д" на "В".

Александр признается, что был шокирован действиями врачей.

– При прохождении ВВК нет никаких осмотров, опросов – ничего! У меня сложилось впечатление, что врачам совершенно не важно что-то узнать о состоянии здоровья мобилизованных – главное, сделать так называемый план. И еще, есть ощущение, что врачам просто запретили ставить категорию "Д" в военных билетах. Я слышал, как тем, кто жаловался на здоровье, говорили прямо – если пришел своими ногами, значит, годен! А что, только безногим дают категорию "Д"? Или больше других болезней у людей нет?





Александр с таким решением ВВК не согласился и написал заявление в прокуратуру.

– Я считаю такое отношение медицинских работников халатным и недопустимым. Прошло уже больше месяца с момента получения повестки по мобилизации, но я до сих пор не могу сменить категорию в военном билете. Очень надеюсь, что прокуратура и надзорные органы обратят на это внимание, чтобы впредь не допускать таких ситуаций, – заключил Александр.

Между тем, напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о жалобах мобилизованных на отсутствие медосмотра в военкоматах перед отправкой на полигоны. Прибывшим в военкоматы мужчинам сообщали, что медкомиссию они смогут пройти в учебных центрах, однако там медики оказывали лишь первую помощь. При этом в облвоенкомате поясняли, что мужчины после прохождения срочной службы должны были сами сообщать сведения об изменившимся семейном положении, а также о состоянии здоровья.