Общество

В Волгограде месяц пытаются мобилизовать мужчину с проломленным черепом

Общество 07.11.2022 11:07
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07.11.2022 11:07


31-летний Александр Скрипкин из Волгограда вот уже больше месяца  пытается доказать, что он не подходит под мобилизацию, так как  пережил тяжелую черепно-мозговую травму после прохождения срочной службы. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец, 22 сентября он получил повестку, в которой мужчине предписывалось прибыть в военкомат Советского района 23 сентября с вещами.

Не скрываясь я на следующий  день прибыл в военкомат. Так как у меня была открытая черепно-мозговая травма и я постоянно наблюдаюсь у специалистов, я написал заявление на прохождение ВВК для смены категории годности, тем более, что у меня уже была третья группа инвалидности и служить я, конечно, уже не могу, – говорит Александр. 


По словам мужчины, проходить военно-врачебную комиссию его отправили в военкомат Ворошиловского района.

Туда я приехал 29 сентября, взяв с собой все подтверждающие медицинские документы, – вспоминает Александр. – И вот тут началось самое интересное. Я прошел несколько врачей, которые поставили мне категорию годности «Д» и сказали, что я вообще не подхожу для  военной службы. Однако после того, как эти врачи зашли в кабинет терапевта, где, вероятно, находился председатель ВВК, ранее поставленную запись об изменении категории на «Д» они замазали и выдали мне направление на обследование по месту жительства. 

Как утверждает Александр, после того, как он прошел врачей по месту жительства, ранее поставленные ему диагнозы подтвердились, к тому же было выявлено ухудшение состояния здоровья, в связи с чем ему выдали направление на медико-социальную экспертизу для рассмотрения вопроса об установлении группы инвалидности. 


Со всеми заключениями я снова поехал в военкомат для дальнейшего прохождения  ВВК. Часть врачей к тому времени там уже сменилась. Они, осмотрев заключения, выданные мне по месту жительства, тоже  зашли в кабинет терапевта, после чего поставили мне категорию "В". А одна из докторов,  которая поставила категорию "Д",  после посещения того же кабинета терапевта  просто исправила "Д" на "В".

Александр признается, что был шокирован действиями врачей. 

При прохождении ВВК нет никаких осмотров, опросов – ничего! У меня сложилось впечатление, что  врачам совершенно не важно что-то узнать о состоянии  здоровья   мобилизованных – главное,  сделать так называемый план. И еще, есть ощущение, что врачам просто запретили ставить категорию "Д" в военных билетах. Я слышал, как тем, кто жаловался на здоровье, говорили прямо – если пришел своими ногами, значит, годен! А что, только безногим дают категорию "Д"? Или больше других болезней у людей нет?


Александр с таким решением ВВК не согласился и написал заявление в прокуратуру. 

Я считаю такое отношение  медицинских работников халатным и недопустимым. Прошло уже больше месяца с момента получения повестки по мобилизации, но я до сих пор не могу сменить категорию в военном билете. Очень надеюсь, что прокуратура и надзорные органы обратят на это внимание, чтобы впредь не допускать таких ситуаций, – заключил Александр. 

Между тем, напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о жалобах мобилизованных на отсутствие медосмотра в военкоматах перед отправкой на полигоны. Прибывшим в военкоматы мужчинам сообщали, что медкомиссию они смогут пройти в учебных центрах, однако там медики оказывали лишь первую помощь. При этом в облвоенкомате поясняли, что мужчины после прохождения срочной службы должны были сами сообщать сведения об изменившимся семейном положении, а также о состоянии здоровья. 


Напомним, о завершении частичной мобилизации 1 ноября заявили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу

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